Hisarcık'taki şükür duasına 7 bin kişi katıldı - Son Dakika
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Hisarcık'taki şükür duasına 7 bin kişi katıldı

27.05.2022 18:03
Hisarcık'taki şükür duasına 7 bin kişi katıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediye tarafından organize edilen geleneksel şükür duasına yaklaşık 7 bin kişi katıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediye tarafından organize edilen geleneksel şükür duasına yaklaşık 7 bin kişi katıldı.

Her yıl yağmur yeterli olduğunda şükür duası, yağmur az düştüğü takdirde yağmur duası yapılarak gerçekleştirilen etkinlikte halktan toplanan yardımlarla hazırlanan etli pilav, helva ve ayran kapalı pazar yerinde toplanan çevre ilçe ve köylerden gelen vatandaşlara ikram edildi. Sabah 10.00'da başlayan etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve din görevlilerin vaazlarıyla Cuma namazı vaktine kadar devam etti. Topluca kılınan Cuma namazının ardından İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından şükür duası yapıldı. Şükür duasına Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Emet Kaymakamı ve Hisarcık Kaymakam Vekili Hasan Çiçek ile Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan da iştirak etti.

1970 yılından bu yana yağmur ve şükür duasının geleneksel olarak sürdürüldüğünü belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "İlçe ve çevre köy halkının destekleriyle bu yılki şükür duamızı Kapalı Pazar yerinde yaklaşık 7 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdik. Belediye olarak iki yıldan beri pandemiden dolayı yağmur duası yapamıyorduk. Ancak bu süre zarfında yine kurbanlarımızı kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Pandeminin sona ermesinin ardından bu yıl tekrar halkımızla buluşarak şükür duasını gerçekleştirdik. Şükür duasına emeği geçen başta belediye personelimiz olmak üzere mahalle muhtarlarımıza, Hisarcık ve çevre yöre halkına, Sivil Toplum Kuruluşlarına, Emet Bor İşletme Müdürü ve personeline, ayrıca bugün programımıza katılan Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'a, Emet Kaymakamı ve Hisarcık Kaymakam Vekili Hasan Çiçek'e çok teşekkür ediyorum. Rabbim yapmış olduğumuz duaları kabul eylesin, Rabbim devletimize milletimize güç versin inşallah" dedi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hisarcık'taki şükür duasına 7 bin kişi katıldı - Son Dakika


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