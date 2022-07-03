Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek: Güvenlik Önlemi Alınması Gerektiğini Defalarca Söyledik

UĞUR İSTANBULLU

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, Artvin'deki Hopa- Kemalpaşa yolunda meydana gelen ve bir kişinin ölümü, iki kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan heyelana ilişkin, "Karayolları Bölge Müdürü'ne, Hopa'dan Kemalpaşa'ya kadar kaya akarlarının dönem dönem kazalara sebep olduğunu, daha büyük felaketlere yol açacağını, mutlaka hasır tel örgüsünün kaya delgisi yöntemiyle güvenlik önlemi alınması gerektiğini defalarca söyledik" dedi.

Hopa-Kemalpaşa yolunda geçen cuma günü heyelan meydana gelmiş, yola düşen kayalar nedeniyle bir Azerbaycan vatandaşı yaşamını yitirmiş, iki vatandaş da yaralanmıştı. Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, heyelana ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMASI GEREKTİĞİNİ DEFALARCA SÖYLEDİK"

"Hopa-Kemalpaşa yolu üzerinde bekleyen TIR araçlarımızın üzerine gelen kaya parçalarının dört aracımıza zarar verdiği, iki insanın yaralı, bir insanın da öldüğü haberini aldık. Olay yerine gittik, çok üzüldük. Gerçekten de orada yatağında yatmakta olan, yolda ekmeği için işini kovalayan insanların sabahın erken saatlerinde başına gelmiş bu olayın üzüntüsü içinde olduk. Ama söylemeliyim ki bunu, il koordinasyon toplantılarında ısrarla Karayolları Bölge Müdürü'ne, Hopa'dan Kemalpaşa'ya kadar kaya akarlarının dönem dönem minibüs, kamyon, TIR araçları üzerindeki kazalara sebep olduğunu, daha büyük felaketlere yol açacağını, mutlaka hasır tel örgüsünün kaya delgisi yöntemiyle güvenlik önlemi alınması gerektiğini defalarca söyledik, defalarca anlattık. Hep Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden, Bölge Müdürü'nden aldığımız cevap; 'Güvenlik tamdır. Biz, Karayolları olarak gereğini yaptık'.

"KARAYOLLARI'NIN TEDBİRLERİ ALMIŞ OLMASI GEREKİYOR"

Bu, ilk olay değildir. Son beş yıl içerisinde bir minibüs kazası, hatta iki minibüs kazası; daha önce, bugün trafik güzergahı üzerinde meydana gelen kazadan yüz metre Hopa'ya doğru alanda dört TIR, beş TIR'ın zarar gördüğü süreci de yaşamıştık. Bugün de son olmayacak ama bu işlerin çözümü nedir? Bir; Karayolları'nın tedbirleri almış olması gerekiyor. Bugün, hareket eden bir TIR'a da gelebilirdi, bir minibüse de gelebilirdi, bir vatandaşa da gelebilirdi. Bunu, durduğu için, bu kuyrukta bekledikleri için birilerini suçlamak üzerinden değil, burada tedbiri almayan Karayolları'nı veyahut kurumların bu tedbirleri bir an önce almaları gerektiğini; bu elim kazalara sebep olmamaları için devleti gereğini yapmaya davet ediyoruz. Bir daha aynı acılar yaşanmasın."

Akyürek, son olarak, "Bunun sonucunda Azerbaycanlı bir vatandaşımız rahmetli olmuştur. Rahmetle anıyorum kendilerini. Ailesine başsağlığı diliyorum. Yine iki vatandaş yaralıdır, onlara da şifa diliyorum. Bizler, Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu kazanın ve bu gibi kazaların bir daha yaşanmaması için neler yapabiliriz, ilimizin valisiyle, ilçemizin kaymakamıyla ve tüm erkleriyle birlikte bir çalışma programı içinde olacağımızı da buradan ifade etmek istiyorum" dedi.