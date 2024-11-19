HSK 332 Hakim ve Savcıyı Atadı

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi ile 318 adli, 14 idari olmak üzere 332 hakim ve savcının yeni görevleri belirlendi.

HSK'nın resmi internet sitesinden kararnameye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 19.11.2024 Tarihli 1589 ve 1590 Sayılı Adli ve İdari Yargı Kararnameleri Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, hakim ve Cumhuriyet savcılarının talepleri değerlendirilerek 19.11.2024 tarihi itibarıyla karara bağlanmış olup, kararnameler ekte ilan edilmiştir.

Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 25/11/2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından "Hakim Savcı Atanma Talep Formu" başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir. Kararname ile ataması yapılmayan meslektaşlarımızın, yeniden inceleme hakları bulunmamaktadır.

Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımıza, ailelerine, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından HSK kararnamesine ilişkin, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından çalışmaları tamamlanan 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi ile 318 adli, 14 idari olmak üzere 332 hakim ve savcımızın yeni görev yerleri belirlenmiştir. Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - ANKARA