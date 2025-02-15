Hüsna Turhan, Vali\'yi Ziyaret Etti

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Yüz yaşını aşmasına rağmen Erzurum'daki milli ve manevi içerikli programlara katılan Hüsna Turhan, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamnda ziyaret etti.

Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi, daha önce Aziziye Tabyaları'nda düzenlenen "Saygı Yürüyüşü"ne katılan ve bu etkinliği bir vatandaşlık görevi olarak gören Hüsna Turhan nineyi makamında kabul etti.

Vatan sevgisi ve milli değerlerimize bağlılığıyla örnek teşkil eden Hüsna ninenin ziyaretine torunu Burcu Onat Akın eşlik etti. - ERZURUM