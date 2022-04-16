İçerisinde yaşadığı ev tadilata alındı, yaşlı kadın başını sokacak ev arıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İçerisinde yaşadığı ev tadilata alındı, yaşlı kadın başını sokacak ev arıyor

16.04.2022 12:25
İçerisinde yaşadığı ev tadilata alındı, yaşlı kadın başını sokacak ev arıyor

Sivas'ta kiracı olduğu ev içerisindeyken tadilata alınan yaşlı kadın, başını sokacak başka bir ev bulamayınca mağdur oldu.

Sivas'ta kiracı olduğu ev içerisindeyken tadilata alınan yaşlı kadın, başını sokacak başka bir ev bulamayınca mağdur oldu.

Sivas'ta Çiçekli Mahallesinde 3 yıldır 3 katlı bir binanın zemin katında ikamet eden 57 yaşındaki Hatice Erdoğan, içerisinde bulunduğu sırada yaşadığı bina tadilata alınınca mağdur oldu. Yalnız yaşayan ve sağlık problemleri bulunan kadın kiralık başka bir ev bulamadı. Çaresizlik içerisinde inşaat halindeki evin içerisinde yaşamaya devam ediyor. Yaşlı kadın kendisine haber verilmeden yaşadığı binanın tadilata alındığını iddia etse de ev sahibi önceden kendisine bilgi verildiğini, tadilat yapmak zorunda oldukları için evden çıkmasını istediklerini söyledi. Zor günler geçiren Erdoğan, yetkililere seslenerek başına sokacak bir ev bulabilmek için yardım istedi. - SİVAS

İçerisinde yaşadığı ev tadilata alındı, yaşlı kadın başını sokacak ev arıyor
İçerisinde yaşadığı ev tadilata alındı, yaşlı kadın başını sokacak ev arıyor

YORUMLAR
500
Sivas'ta çiftçilere 130 milyon 200 bin lira ek destek sağlanacak Sivas'ta çiftçilere 130 milyon 200 bin lira ek destek sağlanacak Evcil hayvanları arasına bir de kuzu ekledi, torun özlemini onlarla gideriyor Evcil hayvanları arasına bir de kuzu ekledi, torun özlemini onlarla gideriyor

kiracı, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İçerisinde yaşadığı ev tadilata alındı, yaşlı kadın başını sokacak ev arıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:13 AK Parti sözcüsü "metro çalışması durdu" dedi, Tunç Soyer şantiyeyi görüntülü aradı ve salona yansıttı
12:10 Eşini 34 kez bıçaklayarak öldürdü, cinayeti işlediği evi yaktı: Mahkemede "birbirimizi seviyorduk" dedi
11:47 Rusya'dan kruvazör misillemesi geldi: Kiev sabah saatlerinde füzelerle vuruldu
11:37 Nejat İşler "ayakta duramıyordu" haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi: Siz ayakta duramıyorsunuz!
11:34 Nevşehir'de gazeteciler turizm haftası etkinliklerine alınmadı
11:32 Rıdvan Dilmen "kanatta oynamamalı, o bir 10 numara" demişti ama Arda Güler'e Göztepe maçında kanat yolu görünüyor
11:29 6'lı masa yeni Seçim Yasası'na nasıl hazırlanıyor? Sağ seçmeni kaybetmemek için "ittifak içinde ittifak" formülü devrede
11:20 Babasını döven Ukraynalı turisti defalarca bıçakladı: İşte o görüntüler!
11:09 Altın gibi değil, altın kayısı: Tanesi 200 lira olan altınla kaplanmış kayısının kilosu 10 bin TL
10:53 MHP milletvekillerinden Bahçeli'ye "mesaj" türünde paylaşımlar: İhracı istenen Baki Ersoy'la fotoğraf çekip paylaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 12:30:31. #1.11#
SON DAKİKA: İçerisinde yaşadığı ev tadilata alındı, yaşlı kadın başını sokacak ev arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement