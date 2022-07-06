İETT ÖNÜNDE "CASUS KAMERA" AÇIKLAMASI - Son Dakika
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İETT ÖNÜNDE "CASUS KAMERA" AÇIKLAMASI

06.07.2022 12:21
İETT ÖNÜNDE "CASUS KAMERA" AÇIKLAMASI

BEYOĞLU'nda, İETT'ye bağlı halk otobüsü şoförleri, casus kamera olarak nitelendirilen ve sadece şoföre odaklı çalışan kameraların kaldırılması için basın açıklaması yaptı.

BEYOĞLU'nda, İETT'ye bağlı halk otobüsü şoförleri, casus kamera olarak nitelendirilen ve sadece şoföre odaklı çalışan kameraların kaldırılması için basın açıklaması yaptı. Kameraların kaldırılması için toplanan bin 400 imza İETT yetkililerine teslim edildi.

Karayolu Taşımacılık Emekçileri Sendikası (KATAŞ-SEN) üyesi bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerine (İETT) bağlı olarak çalışan halk otobüslerine 1.5 ay önce takılan, sadece şoförün konuşma ve hareketlerini takip eden kameraların kaldırılması için saat 11.00'de, İETT Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamalarda bulunan KATAŞ-SEN  Başkanı Şahin Başaraner, "7-8 aydır halk otobüslerinde yaşanan sorunlar, şoför arkadaşlarımızın yaşamış olduğu sorunlar, özlük haklarımız, iş güvencesi, çalışma koşullarının düzeltilmesi ve aynı zamanda şoföre yönelen şiddete karşı da çeşitli açıklamalar yaptık. Bugün buraya toplanma nedenimiz, yaklaşık 1.5 ay önce, İETT Genel Müdürlüğünce yerleştirilen, casus kamera dediğimiz, şoföre endekslenmiş, sadece şoförü hedef alan ve şoförün bütün hareketlerini denetleyen kameradır. Aracın içerisindeki 7-8 kamera bizim konumuz değil. Sürekli şoföre bir baskı ve mobbing aracı haline gelmiş olan sesli ve görüntülü kamera sisteminin iptal edilmesi, burada açığa çıkan rapor ve cezaların iptal edilmesi konusunda bir imza kampanyası sürdürdük. Sadece şoför arkadaşlarımızın bin 400 imzasını bugün İETT Genel Müdürlüğüne vereceğiz" dedi.

Şahin Başaraner, "Buradaki sorunumuz; her zaman İstanbul halkıyla yüz yüze olan, günlük bin, bin 500 kişi taşıyan, İstanbul ulaşımının yüzde 20'sini sırtlamakta olan halk otobüsü şoförlerinin hem güvenceli bir iş yaşamasına, hem insani koşullarla yaşamasına, aynı zamanda şiddetten arındırılmış bir iş yaşamı sürdürebilmesi için mücadele ediyoruz. Casus kameraların kaldırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. Basın açıklamasının ardından, KATAŞ-SEN Başkanı Başaraner ile beraberindekiler toplanan imzaları İETT Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, İETT, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İETT ÖNÜNDE 'CASUS KAMERA' AÇIKLAMASI - Son Dakika

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