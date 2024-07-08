Iğdır Belediyesi İşçileri İşten Çıkarıldı - Son Dakika
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Yerel

Iğdır Belediyesi İşçileri İşten Çıkarıldı

Iğdır Belediyesi'nin tasarruf tedbirleri kapsamında işten çıkardığı 204 belediye işçisinin eylemleri sürüyor.

08.07.2024 16:58  Güncelleme: 17:30
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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Belediyesi'nin tasarruf tedbirleri kapsamında işten çıkardığı 204 belediye işçisinin eylemleri sürüyor. Belediye- İş Sendikası  Başkanı Himmet Bozan, "Mehmet Nuri Güneş Belediye Başkanı olduktan sonra sendikamız üyelerini baskıyla, zulümle, sürgünle mobbingle yıldırarak istifaya zorladı. Belediye emekçilerini yıldırmak, üzerlerinde baskı kurmak için iş yerini değiştirdi" dedi.

Iğdır Belediyesi tarafından işte çıkarılan işçilerin eylemleri sürüyor. Eski belediye bahçesinde toplanan işçiler ve aileleri "Direne direne kazancağız", "Hak hukuk adalet" sloganları atarak yeni belediye binasına doğru yürüdü.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı belediye önünde basın açıklaması yapan Belediye- İş Sendikası Başkanı Himmet Bozan şunları söyledi:

"204 arkadaşımız, üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde işten atıldı. Seçimden önce Iğdır Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Nuri Güneş ve önceki Belediye Başkanı Av. Murat Yikit ile sendikamızı ziyaret ederek 'bizler işçiden ve emekçiden yanayız, istiyorsanız kayıt yapın, biz  geldiğimiz zaman işçileri çıkarmayacağız' dediler. Eğer 'demedik' diye sözlerini inkar ediyorlarsa çıkıp açıklasınlar. Seçim bittikten sonra bütün işçileri eşleri ile davet ederek tanışma toplantısında da 'bizler kimsenin ekmeği ile oynamayacağız' dediler. Bunu da 'demedik' diyorlarsa çıkıp açıklasınlar. Yüzlerce kişinin önünde söylediğinizi onurunuz vicdanınız elveriyorsa inkar edin. Peki seçimlerden sonra ne yaptılar? Mehmet Nuri Güneş Belediye Başkanı olduktan sonra sendikamız üyelerini baskıyla, zulümle, sürgünle mobingle yıldırarak istifaya zorladı. Belediye emekçilerini yıldırmak, üzerlerinde baskı kurmak için iş yerini değiştirdi. Eğitim durumuna büroda çalışmasına bakmadan onları yıldırarak istifaya zorlamak için bayan işçileri park bahçe işlerine verdiler. Diğer üniversite mezunu ofis çalışanları eline süpürgeye vererek temizliğe verdiler. Bazı üyelerimizin bir ay içinde 7- 8 kere ayrı ayrı müdürlüklere görevlendirerek yıldırmaya çalıştılar. Üyelerimiz, arkadaşlarımız ekmeklerine sahip çıktılar. Hiç biri 'ben üniversite mezunuyum bu işi yapmam' demedi. Hiç biri 'ben bayanım bayana bu iş verilmez demedi' Hepsi 'biz emekçiyiz, süpürgede yaparız park bahçe işi de yaparız' dediler, verilen işleri eksiksiz yerine getirdiler.

"İşyeri sendika temsilcilerimiz görevden alındı"

Yasaya, toplu sözleşme hükümlerine rağmen üyelerimiz üzerinde baskı kurmak için iş yeri sendika temsilcilerimiz görevden alındı, işyerleri değiştirildi.Temsilcilerimiz baskıyla, sürgünle susturulmak istendi. Belediye- İş Sendikası olarak, baskıyla, sürgünle mobingle üyelerimizi yıldırmaya çalışan temsilcilerimizin yerini değiştiren Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'i uyardık. Belediye Meclis üyeleriniz, belediye çalışanlarına baskı yapıyor bu hukuksuzluğu durdurun dedik. Yapmayın, hukuk dışı davranıyorsunuz, emekçiye yaptığınız zulüm bugün olmazsa yarın ayağınıza dolanır, hukuka uyun dedik. Duymazdan gelip baskıyı artırdılar. Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş tüm diyalog girişimlerimizi elinin tersiyle itti. Bize 'bildiğinizi yapın' dediler. Tüm kapılar duvar oldu."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Iğdır Belediyesi İşçileri İşten Çıkarıldı - Son Dakika

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