Iğdır'da 23 Nisan kutlamaları ikinci günde de devam etti - Son Dakika
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Iğdır'da 23 Nisan kutlamaları ikinci günde de devam etti

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları dün tüm yurtta olduğu gibi Iğdır'da da büyük coşku ile kutlanırken bugünde bazı okullarda eğlence programları düzenlendi. Okul müdürü Resul Akkuş, programın yoğun katılımla gerçekleştiğini belirterek, öğrencilerin eğlendiğini ve öğretmenlere teşekkür ettiğini söyledi.

24.04.2024 18:26
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Iğdır'da 23 Nisan kutlamaları ikinci günde de devam etti

IĞDIR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları dün tüm yurtta olduğu gibi Iğdır'da da büyük coşku ile kutlanırken bugünde bazı okullarda eğlence programları düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 104. yıl dönümü dün şehir genelinde Zübeyde Hanım Bulvarı'nda büyük bir coşku ile kutlandı. Bugünde şehrin farklı yerlerinde bazı okullarda müzikli eğlenceler düzenlendi. O okullardan biri olan okulunda yöneticiler tarafından düzenlene eğlencede veliler çocukları ile doyasıya eğlendi. Çocuklar düzenlenen program ile hem eğlendi, hem de bilgi oyunları ile öğrendi. Okul müdürü Resul Akkuş düzenledikleri programa çok yoğun bir katılımın olduğunu belirterek; "Yıl boyunca yoğun geçen eğitim- öğretim programından sonra çocuklarımızın streslerini atlatmaları, eğlenmeleri için böyle bir program düzenledik. Velilerimizi de bu programa davet ettik Sağ olsunlar velilerimiz de yoğun bir katılım sağladılar. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederim" dedi. Öğrenciler den Elanur Araklı, oyunlar ile çok eğlendiğini söyleyerek; "Çok eğlendim birçok oyun vardı. Öğretmenlerimize teşekkür ederiz" dedi. Öğrencilerden Harun Erçik ise farklılığın güzel olduğunu dile getirerek; "Burada halat çekme, çuval gibi birçok oyun oynadık. Sürekli derse giriyorduk şimdi eğleniyoruz çok güzel oldu" dedi.

Kaynak: İHA

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