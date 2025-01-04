Iğdır'da 715 Tarihi Sikke Ele Geçirildi

Yerel

Herkes bu pozisyona "Gol" dedi! Mert\'ten inanılmaz kurtarış

Özgür Özel\'den \'İmralı\' açıklaması: Ne tıkayan ne bozan oluruz ama...

Almanya\'daki havalimanlarında tüm sistem çöktü! İşlemlerin hepsi manuel yapılıyor

Iğdır'da tarihi eser operasyonu: 715 sikke ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

IĞDIR - Iğdır'da yapılan tarihi eser operasyonunda 715 sikke ele geçirildi, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz analiz ve çalışmalarının ardından, il merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 4 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, tarihi eser değeri taşıdığı değerlendirilen 715 adet sikke ele geçirildi. Şüpheliler, yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tarihi eser kaçakçılığına karşı mücadeleye kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.