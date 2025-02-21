Iğdır\'da 75 köy yolu kapandı

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Iğdır'da yoğun kar yağışı nedeni ile 75 köy yolu kapanırken ekipler kapanan yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Iğdır'da etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İl ve ilçelere bağlı 75 köy yolu yaklaşık olarak 420 km ulaşıma kapandı. Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri, 9 personel ve 8 araçla karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler karla mücadele çalışmalarında öncelik, doğum, ölüm ve nüfus yoğunluğu olan köy yollarına veriyor. - IĞDIR