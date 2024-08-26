Iğdır'da Apartman Yangını: Kiracı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Iğdır'da Apartman Yangını: Kiracı Gözaltına Alındı

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Iğdır'da bir apartmanın 4. katında çıkan yangın panik yarattı. Kiracının, mülk sahibi ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu evi ateşe verdiği iddia edildi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

26.08.2024 16:25
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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın panik yarattı. Aybeniz adlı kadının, mülk sahibi ile anlaşmazlık yaşaması sonucu evi ateşe verdiği öne sürüldü. Kiracı, gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi Basın Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede dün gece 21.30 civarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin pencerelerinden çıkan alevler binadaki diğer evlere sıçramadan olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Alevlerin söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, inceleme yaptı. Kullanılmaz hale gelen ve eşyaların büyük bölümünün yandığı tespit edildi. Evde kiracı olarak oturan Aybeniz adlı kadın, evi ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Kiracının, mülk sahibi ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle evi ateşe verdiği iddia edildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor

Kaynak: ANKA

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