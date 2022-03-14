Iğdır'da "Baharın müjdecisi" leylekler kar altında kaldı - Son Dakika
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Iğdır'da "Baharın müjdecisi" leylekler kar altında kaldı

14.03.2022 19:22

Iğdır'da "Baharın müjdecisi" leylekler kar altında kaldıIĞDIR Iğdır'da havaların ısınmasıyla geri gelen "Baharın müjdecisi" leylekler ile Iğdır'ı 12 ay boyunca mesken tutan leylekler kar altında kaldı.

Iğdır'da "Baharın müjdecisi" leylekler kar altında kaldı

IĞDIR Iğdır'da havaların ısınmasıyla geri gelen "Baharın müjdecisi" leylekler ile Iğdır'ı 12 ay boyunca mesken tutan leylekler kar altında kaldı.

Sahip olduğu iklim şartlarından dolayı "Doğu'nun Çukurova'sı" olarak bilinen Iğdır, birçok kuş çeşidine de ev sahipliği yapıyor. Kentin simgesi haline gelen leyleklere 12 ay boyunca ev sahipliği yapan Iğdır'a sıcak ülkelere göç eden leylekler de geçen hafta gelmeye başladılar. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte havaların ısınmasıyla sıcak ülkelere gidip geri gelen ve "Baharın müjdecisi" olan leylekler ile Iğdır'ı 12 ay boyunca mesken tutan leylekler kar altında kaldı.

Mart ayında sürpriz bir kar yağışı olduğunu belirten Erhan Sinay isimli vatandaş, "Bu sene Mart ayından dolayı leylekler Iğdır'a erken geldiler. Geldikleri gibi kara yakalandılar. Zaten çoğu leylek de 12 ay boyunca Iğdır'da duruyorlar. Leylekler kar yağınca karın altında mahsur kaldılar" dedi.

Iğdır Ulu Camii ile Iğdır Valiliği binasında görüntülenen leylekler, yağan kar yağışı ve soğuk havaya rağmen yuvalarını terk etmediler.

Iğdır'da Baharın müjdecisi leylekler kar altında kaldı
Iğdır'da Baharın müjdecisi leylekler kar altında kaldı
Iğdır'da Baharın müjdecisi leylekler kar altında kaldı

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Çukurova, Iğdır, Mart, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Iğdır'da 'Baharın müjdecisi' leylekler kar altında kaldı - Son Dakika


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