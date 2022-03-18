Iğdır'da Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Iğdır'da anma programı düzenlendi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Iğdır'da anma programı düzenlendi. Program Iğdır Belediyesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Çelenk sunumu sonrası Zübeyde Hanım Bulvarından Mehmet Çavuş Anıtına '18 Mart Yürüyüşü' düzenlendi. Mehmet Çavuş Anıtında düzenlenen programda, saygı duruşu, saygı atışı yapıldıktan sonra İstiklal Marşı ve şehitler için Kuranı Kerim Tilaveti okundu. Daha sonra dualar edildi. Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim burada yaptığı konuşmada, "Aziz Şehitlerimiz, uğruna canınızı seve seve verdiğiniz ay yıldızlı al bayrağımız ile manevi huzurunuzdayız. Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ve milletimizin bağımsızlığı için cepheden cepheye koşarak şehadet mertebesine ulaştınız. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşında, terör ile mücadelede 15 Temmuzda ve sınır ötesi operasyonunda şehit düşen bütün kahramanlarımızı rahmet, mihnet ve şükran ile yad ediyorum" dedi.

Daha sonra Iğdır Kültür Merkezinde devam eden programda 'Bir Yanımız Hep Çanakkale Destanı' adlı gölge tiyatrosu sunumu yapıldı. Çanakkale Zaferi ile ilgili çeşitli dallarda yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Program Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri için hazırlanan resim sergisi ile sona erdi. - IĞDIR