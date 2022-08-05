Iğdır'da Dünya Ali Asgar Günü - Son Dakika
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Iğdır'da Dünya Ali Asgar Günü

05.08.2022 15:55
Iğdır'da Dünya Ali Asgar Günü

Iğdır'da "Dünya Ali Asgar Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Iğdır'da "Dünya Ali Asgar Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Iğdır'da Zehra Ana Derneği, Iğdır merkez Yeraltı Çarşısı üzerinde "Dünya Ali Asgar Günü" dolayısıyla anma programı düzenledi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda sıcak havaya rağmen yüzlerce kişi bir araya geldi. Aradan asırlar geçmesine rağmen onca insanın bir araya geldiğini belirten CAFERİDER Iğdır Temsilcisi Behlül Salmanlı, "Aradan asırlar geçmesine rağmen bu topluluk Sünni'si ile Şia'sı ile mezhebi ve meşrebi kimliğine bakılmadan üst kimlik olan İslami kimliği ile hep beraber o sevgiyi idrak etmiş ve o sevgiye lebbeyk demek için burada toplanmış bulunmaktayız" dedi.

Program, ahd duası ve mersiyeler ile sona erdi. - IĞDIR

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Kaynak: İHA

Ali Asgar, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da Dünya Ali Asgar Günü - Son Dakika

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