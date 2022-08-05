Iğdır'da "Dünya Ali Asgar Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Iğdır'da Zehra Ana Derneği, Iğdır merkez Yeraltı Çarşısı üzerinde "Dünya Ali Asgar Günü" dolayısıyla anma programı düzenledi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda sıcak havaya rağmen yüzlerce kişi bir araya geldi. Aradan asırlar geçmesine rağmen onca insanın bir araya geldiğini belirten CAFERİDER Iğdır Temsilcisi Behlül Salmanlı, "Aradan asırlar geçmesine rağmen bu topluluk Sünni'si ile Şia'sı ile mezhebi ve meşrebi kimliğine bakılmadan üst kimlik olan İslami kimliği ile hep beraber o sevgiyi idrak etmiş ve o sevgiye lebbeyk demek için burada toplanmış bulunmaktayız" dedi.

Program, ahd duası ve mersiyeler ile sona erdi. - IĞDIR