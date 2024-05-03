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Iğdır'da girişimcilik günleri başladı

IĞDIR - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Iğdır Valiliği ve Iğdır Üniversitesi tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek olan "Iğdır Girişimcilik Günleri" etkinliği başladı.

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda başlayan programa toplamda 15 kurum katılım sağlıyor. İki gün sürecek olan etkinlikte kurum temsilcileri ve yetkiler girişimcilik, sosyal girişimcilik ve girişimciliğe destek veren kurumların destekleri hakkında sunumlar yapacaktır.

Programda bir konuşma yapan Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Tan, emek verildikten sonra her hedefe ulaşılacağını belirterek; "Bir şeyi kendinize dert etmeniz insanların hayatını değiştirecektir. İnsanın hayatına dokunacak bir konuda dert sahibi olmanız lazımdır. Yolda yürürken bir taşı alıp kenara atmak da bir derttir boynu bükük bir arkadaşınızın gönlünü almakta derttir" dedi.

2 gün sürecek etkinliğe tam olarak katılanlara katılım belgesi verilecek.