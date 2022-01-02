Iğdır'da husumetli aileler barıştırıldı - Son Dakika

Iğdır'da uzun zamandır aralarında husumet bulunan Angay ve Çelik aileleri, Vali ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim ve kanaat önderlerinin girişimiyle barıştırıldı.

Iğdır'da aralarında husumet bulunan Angay ve Çelik aileleri Iğdır Belediyesinde bir araya geldi. Vali ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim görüşmede, İslam kelimesinin "barış" anlamı taşıdığını, İslam'ın barış ve kardeşlik dini olduğunu vurgulayarak her Müslümanın barış içerisinde yaşaması gerektiğini söyledi. Sarıibrahim, "Barış isteyen, barışa el veren herkesin bizim başımız üstünde yeri var. Allah her işimize hayırla başlamayı ve hayırla tamamlamayı nasip etsin. Bu hayra vesile olanlardan Allah razı olsun" dedi. - IĞDIR