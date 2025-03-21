Iğdır'da İmamoğlu İçin Eylem: 'Adalet İçin Buradayız' - Son Dakika
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Iğdır'da İmamoğlu İçin Eylem: 'Adalet İçin Buradayız'

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Iğdır'da düzenlenen eylemde vatandaşlar 'Hak, hukuk, adalet' sloganları atarak CHP il binası önünde toplandı. CHP Iğdır İl Başkanı Kaylan, İmamoğlu'na destek verdi ve baskılara karşı birlik çağrısı yaptı.

21.03.2025 23:23  Güncelleme: 01:01
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Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından pek çok ilde yapılan eylemler devam ediyor. Iğdır'da gerçekleşen eyleme katılan vatandaşlar CHP il binasının önüne kadar "Hak, hukuk, adalet" sloganları eşliğinde yürüdü. CHP Iğdır İl Başkanı Öztürk Kaylan, "Halkına hesap veremeyenler, sandıktan korkanlar, milleti kutuplaştırarak koltuklarını korumaya çalışıyor ama biz buradayız" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve pek birçok belediye başkanının tutuklanmasının ardından Iğdır'da da eylemler sürüyor. Vali yolunda başlayan yürüyüş, CHP il binasının önünde sona erdi. Vatandaşlar, "Hak, hukuk, adalet", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Direne direne kazanacağız" sloganları attı. Yürüyüşe TİP, İYİ Parti, DEVA Partisi ve Zafer Partisi üyeleri de destek verdi.

CHP il binası önünde basin açıklamasını okuyan İl Başkanı Öztürk Kaylan şunları söyledi:

"Bugün burada yalnızca bir yürüyüş yapmadık. Bugün burada haksızlığa karşı dimdik duran bir vicdanı, karanlığa karşı yükselen bir sesi, Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduğumuzu haykırmak için toplandık. İktidar, ne zaman yönetemediğini farketse, ne zaman ekonomi elinden kayıp gitse, ne zaman halkın yoksulluğu görünür hale gelse, hemen bildik bir oyuna başvuruyor; gündem değiştirme oyunu! Bugün Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, işte bu gündem saptırma operasyonlarının hedefindedir. Ama buradan ilan ediyoruz; Ekrem İmamoğlu yalnız değildir. CHP'li belediyeler yalnız değildir!Ve Iğdır, bu onurlu mücadelenin tam kalbindedir. Ekrem Başkanımıza yöneltilen siyasi baskılar, bu ülkenin demokrasiye inanan milyonlarının gözünde hükümetin çaresizliğinin ve adaletsizliğinin bir itirafıdır.

" 23 Mart'ta sandığa gitmek yurttaşlık sorumluluğudur"

Halkına hesap veremeyenler, sandıktan korkanlar, milleti kutuplaştırarak koltuklarını korumaya çalışıyor ama biz buradayız. Bu ülkenin her karış toprağında halk için çalışan belediyelerimizin yanındayız. Adaletin, hakkın ve halkın sesi olan Ekrem İmamoğlu'nun arkasındayız. Değerli Iğdırlılar; bu baskıcı anlayışa verilecek en net cevap, örgütlü mücadele ve demokratik iradedir. İşte bu yüzden, bu pazar, 23 Mart'ta yapılacak olan CHP ön seçimine katılmak, sadece bir parti görevi değil, aynı zamanda bir yurttaşlık sorumluluğudur. Buradan çağrı yapıyorum; tüm üyelerimizi, tüm gönüldaşlarımızı sandığa davet ediyorum. Gelin, birlikte karar verelim, birlikte yürüyelim, birlikte kazanalım. Bugün Ekrem İmamoğlu için yürüdük,Yarın demokrasi için daha güçlü yürüyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Yerel, Hukuk, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da İmamoğlu İçin Eylem: 'Adalet İçin Buradayız' - Son Dakika

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