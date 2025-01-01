Iğdır'da İşten Çıkarılan 204 İşçi Yeni Yıla Eylem Çadırında Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Iğdır'da İşten Çıkarılan 204 İşçi Yeni Yıla Eylem Çadırında Girdi

Geniş Video İzle

Iğdır Belediyesi'nin tasarruf tedbirleri kapsamında işten çıkarılan 204 işçi, eylem çadırında yeni yıla girerek haklarını aramaya devam ediyor. Çadırda 177 gündür nöbet tutan işçiler, mahkemeden olumlu sonuç almayı umuyorlar.

01.01.2025 00:19  Güncelleme: 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Serdar Ünsal

(IĞDIR) - Iğdır Belediyesi'nin tasarruf tedbirleri kapsamında işten çıkardığı 204 belediye işçisi yeni yıla eylem çadırında girdi. Belediye iş yeri temsilcisi Himmet Bozan, "Barış isteyenler önce işten atılanları işe alsınlar toplumsal barışı öyle sağlasınlar" dedi.

Iğdır Belediyesi'nin tasarruf tedbirleri kapsamında işten çıkardığı 204 belediye işçisi,belediye binası önünde kurdukları çadırda oturma eylemi yaparak yeni yıla girdi.

Bir işçi, "Bizler sadece ekmeğimizin peşindeyiz. Haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Başka bir işçi "Herkes yeni yılı  evinde sıcak yataklarında neşe ile geçirirken bizler 177 gündür bu çadırda yaz kış demeden nöbet tuttuk işimize dönmek istiyoruz" diye konuştu.

Diğer bir işçi "Herkes evinde mutlu şekilde yeni yıla girerken biz de -5 derece bu soğukta çadırda eylemimize devam ediyoruz. Haklı mücadelemizi kazanacağız inşallah. 7 ocakta mahkememiz var ve kazanarak işimize geri döneceğiz. 177 gündür bu çadırda bekliyoruz. Haksız yere işten çıkarıldık ve mücadelemize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye iş yeri temsilcisi Himmet Bozan da "Dem Partili Iğdır Belediyesi 177 gündür 204 işçiyi bir sms ile işten çıkarmıştır. Belediye İş Sendikası'na bağlı işçileri, işten çıkarttılar. 2025 yılına herkes evinde girerken işçilerimizle birlikte eylem çadırında 177 gündür, eksi beş derecede eylem yapmaktayız. İnşallah hakkımızı alıncaya kadar sonuna kadar devam ettireceğiz. 7 ocakta mahkememiz var. Türk hukukuna, güveniyoruz. İnşallah işimize iade edecekler işimize döneceğiz. Buradan Dem'in eş başkanlığına da sesleniyorum. Barış isteyenler önce işten atılanları işe alsınlar toplumsal barışı öyle sağlasınlar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Iğdır Belediyesi, Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Politika, Eğitim, Hukuk, Yerel, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da İşten Çıkarılan 204 İşçi Yeni Yıla Eylem Çadırında Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:08 Filistin’e destek için yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
18:53 Putin vanayı kapattı Rus gazının Avrupa’ya sevkiyatı durduruldu Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
19:07 İstanbul’da kutlamaların adresi değişmedi, binlerce vatandaş adeta akın etti İstanbul'da kutlamaların adresi değişmedi, binlerce vatandaş adeta akın etti
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
18:16 Rusya’nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
17:42 Türkiye’nin dev bankası Suriye’ye mi açılıyor Türkiye'nin dev bankası Suriye'ye mi açılıyor?
17:29 İstenmeyen gelinden yeni paylaşım İstenmeyen gelinden yeni paylaşım
17:19 Siyasetten sanata bilim dünyasına birçok isim 2024 yılında hayatını kaybetti Siyasetten sanata bilim dünyasına birçok isim 2024 yılında hayatını kaybetti
17:06 Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü
17:04 Dr. Ender Saraç: Kadınlar erkekleşti, erkekler dişileşti Dr. Ender Saraç: Kadınlar erkekleşti, erkekler dişileşti
16:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel’in yeni yılını kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel'in yeni yılını kutladı
16:46 Doğal gaza da zam gelecek mi BOTAŞ güncel planı duyurdu Doğal gaza da zam gelecek mi? BOTAŞ güncel planı duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 12:24:37. #1.13#
SON DAKİKA: Iğdır'da İşten Çıkarılan 204 İşçi Yeni Yıla Eylem Çadırında Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.