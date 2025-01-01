Iğdır'da İşten Çıkarılan 204 İşçi Yeni Yıla Eylem Çadırında Girdi

Yerel

Haber: Serdar Ünsal

(IĞDIR) - Iğdır Belediyesi'nin tasarruf tedbirleri kapsamında işten çıkardığı 204 belediye işçisi yeni yıla eylem çadırında girdi. Belediye iş yeri temsilcisi Himmet Bozan, "Barış isteyenler önce işten atılanları işe alsınlar toplumsal barışı öyle sağlasınlar" dedi.

Iğdır Belediyesi'nin tasarruf tedbirleri kapsamında işten çıkardığı 204 belediye işçisi,belediye binası önünde kurdukları çadırda oturma eylemi yaparak yeni yıla girdi.

Bir işçi, "Bizler sadece ekmeğimizin peşindeyiz. Haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Başka bir işçi "Herkes yeni yılı evinde sıcak yataklarında neşe ile geçirirken bizler 177 gündür bu çadırda yaz kış demeden nöbet tuttuk işimize dönmek istiyoruz" diye konuştu.

Diğer bir işçi "Herkes evinde mutlu şekilde yeni yıla girerken biz de -5 derece bu soğukta çadırda eylemimize devam ediyoruz. Haklı mücadelemizi kazanacağız inşallah. 7 ocakta mahkememiz var ve kazanarak işimize geri döneceğiz. 177 gündür bu çadırda bekliyoruz. Haksız yere işten çıkarıldık ve mücadelemize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye iş yeri temsilcisi Himmet Bozan da "Dem Partili Iğdır Belediyesi 177 gündür 204 işçiyi bir sms ile işten çıkarmıştır. Belediye İş Sendikası'na bağlı işçileri, işten çıkarttılar. 2025 yılına herkes evinde girerken işçilerimizle birlikte eylem çadırında 177 gündür, eksi beş derecede eylem yapmaktayız. İnşallah hakkımızı alıncaya kadar sonuna kadar devam ettireceğiz. 7 ocakta mahkememiz var. Türk hukukuna, güveniyoruz. İnşallah işimize iade edecekler işimize döneceğiz. Buradan Dem'in eş başkanlığına da sesleniyorum. Barış isteyenler önce işten atılanları işe alsınlar toplumsal barışı öyle sağlasınlar" diye konuştu.