Iğdır'da Kar ama Ekipler Kurtardı - Son Dakika
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Iğdır'da Kar ama Ekipler Kurtardı

Iğdır\'da Kar ama Ekipler Kurtardı

Iğdır'da kar ve fırtına sonrası mahsur kalan vatandaşlar ve hayvanlar, ekiplerce kurtarıldı.

27.11.2024 16:33
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Iğdır'da, dün gece başlayan kar yağışı ve fırtına sonrasında köyde mahsur kalan vatandaşlar ve büyükbaş hayvanlar Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Iğdır Merkeze bağlı Ağrı Dağı eteklerinde yer alan Kavaktepe köyü ve köye bağlı Belalak, Abdalok ve Mirzo mezralarında mahsur kalan köylüler durumu yetkililere bildirdi. Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler vatandaşların ve hayvanların kurtarılması için çalışma başlattı. 3 saatlik çalışmanın ardından iş makinesi yardımıyla yolu açan ekipler, kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu köye ulaştı. Mezralara da ulaşan ekipler araçlar için yol açtı. Köylüler büyükbaş hayvanlarını kamyonetlere bindirerek şehire doğru yol aldı.

Kavaktepe Köyü Muhtarı Nezir Beksarı, kar yağışı sonrası köyde vatandaşların mahsur kaldığını İl Özel İdaresine ait ekiplerin yolu açtığını belirtti. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da Kar ama Ekipler Kurtardı - Son Dakika

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