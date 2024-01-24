 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Iğdır'da Kar Yağışı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdır'da Kar Yağışı Devam Ediyor

Iğdır'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Şehir merkezinde 8, köylerde ise 20 santimetreyi bulan kar yağışı sonucu 24 köy yolunun kapalı olduğu ve yol açma çalışmalarının özel idare ekiplerince sürdürüldü belirtildi. Vatandaşlar ise kar yağışından memnun olduklarını ve doğaya katkı sağlayacağını ifade etti.

24.01.2024 - 11:53,
Abone Ol

SERDAR ÜNSAL

Iğdır'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Şehir merkezinde 8, köylerde ise 20 santimetreyi bulan kar yağışı sonucu 24 köy yolunun kapalı olduğu ve yol açma çalışmalarının özel idare ekiplerince sürdürüldü belirtildi.

Iğdır'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar yağışına sevinen vatandaş, "Nihayet beklediğimiz kar geldi. Iğdır son yıllarda bu kadar az yağış alıyor. Dün geceden beri gelen kar çok iyi oldu. İnşallah böyle devam eder. Iğdır soğuk bir memleket değil fakat karı çok seviyor. Tüm doğa ve tabiat kar bekliyordu, inşallah daha iyi olur" dedi. Başka bir vatandaş "Uzun süredir Iğdır'a kar yağmıyordu, bu karın yağışı bizleri sevindirdi. Hem bu hastalıklara bir katkısı olur. Mikropları öldürür. Hem ağaçlara, buğdaylara, tarıma baya bir katkıda bulunur" diye konuştu.

Öte yandan kar yüksekliğinin şehir merkezinde 8, köylerde ise 20 santimetreyi bulduğu belirtildi. Kapalı olan 24 köy yolunun ise açma çalışmaları özel idare ekiplerince sürdürülüyor.

Iğdır\'da Kar Yağışı Devam Ediyor
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Iğdır, Ulaşım, Hava Durumu, Doğa, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da Kar Yağışı Devam Ediyor - Son Dakika


22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti

Son Dakika
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 23:04:56. #1.12#
SON DAKİKA: Iğdır'da Kar Yağışı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement