Iğdır\'da Kar Yağışı Devam Ediyor

SERDAR ÜNSAL

Iğdır'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Şehir merkezinde 8, köylerde ise 20 santimetreyi bulan kar yağışı sonucu 24 köy yolunun kapalı olduğu ve yol açma çalışmalarının özel idare ekiplerince sürdürüldü belirtildi.

Iğdır'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar yağışına sevinen vatandaş, "Nihayet beklediğimiz kar geldi. Iğdır son yıllarda bu kadar az yağış alıyor. Dün geceden beri gelen kar çok iyi oldu. İnşallah böyle devam eder. Iğdır soğuk bir memleket değil fakat karı çok seviyor. Tüm doğa ve tabiat kar bekliyordu, inşallah daha iyi olur" dedi. Başka bir vatandaş "Uzun süredir Iğdır'a kar yağmıyordu, bu karın yağışı bizleri sevindirdi. Hem bu hastalıklara bir katkısı olur. Mikropları öldürür. Hem ağaçlara, buğdaylara, tarıma baya bir katkıda bulunur" diye konuştu.

Öte yandan kar yüksekliğinin şehir merkezinde 8, köylerde ise 20 santimetreyi bulduğu belirtildi. Kapalı olan 24 köy yolunun ise açma çalışmaları özel idare ekiplerince sürdürülüyor.