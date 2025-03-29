Iğdır'da Kayısı Ağaçları Çiçek Açtı - Son Dakika
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Yerel

Iğdır'da Kayısı Ağaçları Çiçek Açtı

Iğdır'da çiçek açan kayısı ağaçları, doğaseverlerin ilgisini çeken kartpostallık manzaralar sunuyor.

29.03.2025 16:52
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Iğdır'da çiçek açan kayısı ağaçlarında kartpostallık görüntüler

IĞDIR - Doğu Anadolu Bölgesi'nin Çukurova'sı Iğdır'da adeta beyaz gelinliğini giyen kayısı ağaçlarının açtığı çiçekler kartpostallık görüntüler sergiliyor.

Doğunun Çukurova'sı olarak bilinen kayısı üretiminde Türkiye'de önemli bir konumda yer alan Iğdır'da kayısı ağaçlarının çiçek açması ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Şehirde bulunan kayısı ağaçların çiçek açması ile vatandaşlar da bahçelere akın ederek bu eşsiz anıyı yakalamak istiyor. Kayısı bahçelerinin arasından geçerken, çiçeklerin kokusu ve doğanın uyanışı, adeta bir tabloyu andıran manzaralar oluşturuyor. Doğa severler ve fotoğrafçılar, bu muazzam güzellikleri görüntüleyebilmek için bölgeye akın ediyor. Profesyonel doğa fotoğrafçısı olan ve sosyal medyada binlerce takipçisi olan Mehmet Özcan bu eşsiz güzelliği her yol fotoğraflamak için bir yıl beklediğini söyleyerek; "Merhaba, adım Mehmet Özcan. Şu anda ülkemizin en doğusu Iğdır'dayız. Zaten Iğdır coğrafi konum olarak dört mevsimi en güzel yaşayan illerimizden birisi. Kayısı ağaçlarımız şu an çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Bu görüntü bana göre Japonya'daki sakura ağaçlarını güzelliğinden aratmıyor. İnsanların gelip burada bahar aylarında trekkingdir, doğa gezileri yapması çok güzel oluyor. İnşallah daha çok tanınır ve bilinir, daha çok duyulur. Çünkü bu özellik Doğu illerimizin birçoğunda yok. Bahar mevsimindeki mikroklimal iklime göre çok çok özel bir iklimi var. Ondan dolayı bahar mevsiminde herkesi Iğdır'a bekliyoruz. Ben kendim de fotoğraf sanatçısıyım. Yarım milyona hitap ediyorum. Onlarla da paylaşınca çok farklı görüyorlar. Kayısı ağaçların güzelliği bu renk cümbüşü insanlar aşırı beğeniyor. Şimdi bu kayısı ağaçlarının görsel şöleni bir hafta sürüyor. Ondan sonra dökülüyor. Kasım ayında da sararan kayısı ağaçları daha farklı bir renk cümbüşü ortaya çıkarıyor. Kayısı ağaçları her mevsim daha farklı oluyor. Bu da insanların daha da ilgisini çekiyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da Kayısı Ağaçları Çiçek Açtı - Son Dakika

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