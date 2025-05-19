Iğdır'da Kız Yurdunu Yangın Sardı

Öğrenci yurdunda kaçak yapı faciaya neden oluyordu

IĞDIR - Iğdır'da üniversite öğrencilerinin kaldığı kız öğrenci yurdunda yangın çıktı.

Iğdır merkez İrfan Caddesi'ndeki 5 katlı bir kız öğrenci yurdunun çatı katında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Çatı kısmında yapılan kaçak yapıdan çıkan kıvılcımların neden olduğu iddia edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Görevlilerin uyarısıyla öğrenciler yurdu boşalttı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın, Emniyet Müdürlüğü'nün toplumsal olaylarda kullandığı 3 TOMA, şehirdeki beton firmaların kullandığı beton döküm araçları ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.