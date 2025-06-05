Iğdır\'da Kurban Bayramı Öncesi Yoğunluk Havadan Görüntülendi

Kurban Bayramı'na saatler kala, Iğdır'da vatandaşların kurbanlık alma telaşı havadan görüntülendi.

6 Haziran'da başlayacak ve 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı öncesinde, Iğdır'da hareketlilik doruk noktasına ulaştı. Iğdır'da, şehir merkezine uzak olan hayvan pazarı yerine, belediye tarafından belirlenen geçici satış alanında kurbanlıklar görücüye çıktı. Hayvan satıcıları sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun mesai harcarken, vatandaşlar da uygun kurbanlık bulmak için pazarlık yapıyor. Küçükbaş hayvanların sergilendiği pazarda, özellikle besili kurbanlıklara talebin yüksek olduğu gözlendi.

Hayvan satışlarının önceki yıla göre iyi olduğunu söyleyen Casim Yeter, "Üç gündür hayvanlarımızı buraya getirip satıyoruz. Bugün arefe. Allah'a şükür satışlar iyi ama geçen seneye göre fiyatlar aynı. Pazarda da fazla hayvan kalmadı. Geçen sene hayvan daha çoktu. Bu sene hayvan biraz az ama yine iyi gittiler. Bugün 120 tane hayvan getirip sattık. Tabii ki hayvanımız besiliydi" dedi.

Dron ile çekilen görüntüler, pazardaki yoğunluğu ve hareketliliği gözler önüne sererken, bayram öncesi son günlerin telaşını da net biçimde yansıttı. - IĞDIR