Iğdır\'da Öğrenci Yurdunu Su Bastı

Iğdır'da üniversite öğrencilerin kaldığı yurdu su bastı, öğrenciler duruma tepki gösterdi.
Iğdır'da 3 gündür etkili olan yağışlar sonrası Iğdır Üniversitesi öğrencilerin kaldığı Selmanı Farisi Erkek Öğrenci Yurdunu su bastı. Yurdun A bloğunun son katından aşağı akan sular öğrencileri mağdur etti. Su baskını sonucu öğrenciler odalarına giden suyu temizlemeye çalıştı. - IĞDIR
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