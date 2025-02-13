Iğdır'da öğretmen, öğrencisini heimlich manevrası ile kurtardı - Son Dakika
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Yerel

Iğdır'da öğretmen, öğrencisini heimlich manevrası ile kurtardı

Iğdır\'da öğretmen, öğrencisini heimlich manevrası ile kurtardı

Iğdır'da, bir okulda yaşanan korku dolu anlar sonrasında öğretmen, öğrencisinin hayatını heimlich manevrası ile kurtararak büyük bir kahramanlık sergiledi.

13.02.2025 16:07
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Iğdır'da, bir okulda yaşanan korku dolu anlar sonrasında öğretmen, öğrencisinin hayatını heimlich manevrası ile kurtararak büyük bir kahramanlık sergiledi.

Olay, Iğdır'ın merkez ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi meydana geldi. Tenefüste yemek yiyen bir öğrenci, yutkunma güçlüğü çekmeye başladı ve boğulma tehlikesi geçirdi. O esnada bahçede nöbetçi öğretmen olan Beden Eğitimi Öğretmeni ve Spor eğitmeni Çetin Naral, durumu fark etti. Naral, soğukkanlılıkla hemen öğrenciye müdahale ederek Heimlich Manevrası uygulamaya başladı. Bu müdahale sonucunda, öğrencinin boğazındaki yiyecek çıkarılarak nefes alması sağlandı. Olayın ardından öğrencinin sağlık durumu iyi olurken öğrenci ve okul yönetimi, öğretmeninin hızlı ve doğru müdahalesine teşekkür etti.

Yaşanan bu tür hadiselerin Heimlich Manevrası'nın önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Çetin Naral, öğrencisinin boğazına yiyecek kaçtığında soğukkanlılıkla müdahale ettiğini ifade ederek; "Dün bahçede nöbetçi iken öğle arası bahçede gezdiğim zaman bir öğrencimin bana dönüp baktığını ve hiçbir şekilde nefes almadığını gördüm. Ellerini boğazına götürdüğünü zor bir durumda olduğunu fark ettim. Hızlı bir şekilde temel yaşam desteği olan heimlich manevrası ile öğrencimizin bilincini yerine getirdik. Öğrencimizin yediği şey boğazında kalmıştı. Birinci heimlich manevrasını yaptığımda öğrencinin hala nefes almadığını gördüm. Durumunun gittikçe kötüleştiğini gördüm. İkinci heimlich manevrası ile yediğini dışarıya attığını ve öğrencinin de ben iyiyim dediğini gördüm. Yanında 30 saniye kadar bekledim. İyi olduğundan emin oldum" dedi.

Heimlich manevrasını herkesin öğrenmesi gerektiğini söyleyen Naral; "Özellikle bu konuda Iğdır Valimiz ve Milli Eğitim müdürümüze teşekkür ediyorum. Geçen hafta ben kendim de temel yaşam desteği olan ilkyardım eğitimini aldım. Her hafta da öğretmenlerimiz bu eğitime gitmektedir. Bu eğitimin ne kadar önemli olduğunu dün de görmüş olduk. Velilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimizden ricam temel yaşam desteği eğitimini alalım" dedi.

Boğazına yemek kaçan Enes Baki Aksu ise öğretmenin o an yanında olmasının büyük bir şans olduğu şeklinde konuşarak; "Dün yemek yedikten sonra boğazıma bir şey kaçtığını hissetim. Ondan sonra ayran içtim ama boğazıma kaçtığını anladım. Çetin öğretmenim yanımdaydı ona hareketlerle söylemeye çalıştım, nefes alamıyordum. O da görünce hemen yanıma geldi. Heimlich manevrası yaparak boğazıma kaça yemeği çıkarmaya çalıştı. İlkinde çıkmadı ikincisinde çıktı. Ondan sonra kendime geldim. Bende bu eğitimi alarak başkasının hayatını kurtarmak istiyorum" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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