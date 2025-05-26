Iğdır'da Sessiz Sürüş Etkinliği

(IĞDIR) - Iğdır'da, bisiklet sürerken hayatını kaybedenleri anmak ve trafikte bisiklet kullanıcılarının varlığına dikkat çekmek amacıyla Ride Of Silence (Sessiz Sürüş) etkinliği gerçekleştirildi.

Dünyada ve Türkiye'de her yıl eş zamanlı olarak yapılan etkinlik, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez Iğdır'da düzenlenerek bir farkındalık oluşturdu.

Ride Of Silence, bisiklet sürücülerinin trafikte yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve taşıt sürücülerine bisiklet kullanıcıları ile aynı yolu paylaştıklarını hatırlatmak için organize edildi. Katılımcılar bisikletlerinin önüne "Kornaya basma, frene bas", "Yollar hepimizin" "Bisikletliye saygı", "Sadece senin değil, yollar hepimizin" "Lütfen kapıyı sağ elinle aç", "Bisikletli ölümleri son bulsun", "Trafikte biz de varız", yazılarını astılar

Etkinliğin Iğdır temsilcisi Ayşe Elban, yaptığı konuşmada bisiklet sürücülerinin trafikte yaşadığı zorluklara ve ölümlü kazalara dikkat çekti. Güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurgulayan Elban, şehirde bisiklet yollarının artırılması gerektiğini ifade etti.

Etkinliğe katılan genç bir bisikletçi, Iğdır'a bisiklet yolu yapılması gerektiğini belirterek, yetkililere çağrıda bulundu. Bisiklet yollarının eksikliği nedeniyle bisiklet sürücülerinin trafikte büyük risk altında olduğunu vurgulayan bisikletçi, güvenli sürüş alanlarının oluşturulmasını istedi.