Iğdır'da Silahlı Saldırı: Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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Yerel

Iğdır'da Silahlı Saldırı: Şüpheliler Yakalandı

Iğdır'da bir silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, iki şüpheli yakalandı.

29.03.2025 20:29
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Iğdır'da silahlı saldırı anı kamerada

IĞDIR - Iğdır'da galericiler sitesinde kurşunlama olayına karışan şahıslar yakalandı. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği, Iğdır'da meydana gelen kurşunlama olayıyla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlattı. Saldırı ile ilgili titiz saha ile kamera çalışmaları yapan ekipler şüphelilere ulaştı. Olayla ilgili olarak, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen operasyonlar sonucunda şüpheli M.K., Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma tarafından yakalandı. Şahıs jandarma ile kurulan koordinasyon ile gözaltına alındı. Diğer şüpheli M.S.Y., Sakarya'nın Hendek ilçesinde tespit edilerek, Sakarya Jandarma ekiplerine teslim edildi. Her iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Yerel, Iğdır, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da Silahlı Saldırı: Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika

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