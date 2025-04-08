Iğdır'da Sokak Hayvanları Sorunu Neredeyse Çözüldü - Son Dakika
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Yerel

Iğdır'da Sokak Hayvanları Sorunu Neredeyse Çözüldü

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Iğdır'da Hayvanları Koruma Kanunu kapsamındaki çalışmalarla sokak hayvanları sorununu neredeyse çözüme kavuşturduklarını ifade etti. Turan, Iğdır'da açılan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

08.04.2025 23:59
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İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: " Iğdır'da nerdeyse sokak hayvanları meselesi bitti"

IĞDIR - İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Iğdır Valisi Ercan Turan ile birlikte Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yapımı tamamlanan 'Iğdır Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Iğdır'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Iğdır Özel Hareket Merkezi'nde 80. Yıl Polis Hatıra Ormanın açılışını yaparak fidan dikti. Turan daha sonra Iğdır Valiliğini ziyaret ederek, Iğdır Valisi Ercan Turan ve kurum amirleriyle bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası Bakan Yardımcısı Turan, Iğdır Valiliğince yapılan köpek barınağında incelemelerde bulundu. Turan, "Önemli bir konu için Iğdır'dayız burası bizim için önemli bir serhat şehri, Kazımkarabekir'in kenti, bu kentte olmaktan onur duyuyorum. Valimize ve ekibine Türkiye'de önemli bir çalışma yaptığı için teşekkür ediyor. Köpek barınak tesisini gezdik, diğer iller daha yeni başlarken Iğdır konuyu bitirmiş son aşama gelmiş. Hepimizi yaralayan bir süreç yaşıyoruz, ama Iğdır bu sürecin çok gerisinde kalmış. Bu gün Iğdır'da ülkemizin bir sorununu görüşmek için bulunmaktayız, tüm bakan yardımcılarımız benzer program için farklı ilerde toplantılar yapıyorlar. Memleketimizde bu yüz yılından sokaklarda hala çocuklar ölüyor, bazen yaşlılar bedel ödüyor, bunu kabul etmiyoruz, buna isyan ediyoruz. Daha ötesi meclisimiz bu konuyu ciddiye almış, kanun çıkarmış bu kanunun uygulaması lazım ki Avrupa'da olduğu gibi sokakta hayvan olmasın, sokaklarımız güvenli olsun. Sokağı güvenli olmayan hiçbir toplum başarılı olamaz adım atamaz. Sokağa risk nerden gelirse gelsin hayvandan, sokağa davetten, trafikten, sokağa çağrılmaktan nerden gelirse gelsin yanlıştır, risktir ve bunun mutlaka gereği yapılması lazım bu nedenle sokakların güvenliği esastır" dedi.

"Devletin varlık sebeplerinde bir tanesi güvenliktir, o yüzden sokağımızdan çocuk ölümü, trafik kazası, terör meselesi, sokağa davet gibi toplumumuzun huzurunu bozan hiçbir şey istemiyoruz" diyen Turan, şunları kaydetti:

"Gerekli alt yapı çalışmalarını yapacağız ve buna ilişkin çalışmalar yapacağız. Kaldı ki bu sokak riskleri içerisinde de bir diğeri de öncelik değildir, hepsi önceliklidir, hepsi birinci derecede sorundur. Bu sorunları sokağımızdan kaldırmak, kazımak istiyoruz. Bu nedenle konu güvenliğe ilişkin, huzura ilişkin bir konudur. Bakın 9 ay önce çıkarılan kanunda belli kurumlara belediyeler başta olmak üzere belirli görevler verildi. Ne dediler bazıları eylem yaptılar, itlaf olacak, katliamlar yapılacak çok büyük krizler olacak denildi. Bakın Iğdır'da nerdeyse sokak hayvanları meselesi bitti. İtlaf mı var, büyük kriz mi kavga mı var? Aslında herkes işini düzgün yapsa bir sorun ortada kalmayacak bu nedenle de sokağımızda hiçbir güvenlik meselesi olamayacak. Iğdır'ımızdaki bu çalışmanın tüm Türkiye'ye örnek olmasını temenni ediyorum. Görüldüğü gibi hızlı pratik benzer önlemler alıyoruz. Her ilimizde de benzer çalışmalar yürütüyoruz. Valiliğimiz öncülüğünde tüm kurumlarımızla beraber bu işi omuz omuza vererek yürütüyoruz. Aslında toplama, rehabilite etme, kısırlaştırma ve sahiplendiremeye kadar barınak görevimiz var. Belediyelerin bunları kalıcı hale getirmek ve için bazen ihmal edeceği için biz valilik olarak bu işe el atıp tüm kuramlarımızla beraber memleketimizde köpek sorunlarını ve sokak hayanı meselesi kalmasın isliyoruz. Bu manada belediyelerimize binde beş bir bütçe ayırmak gibi, ayrılan bütçeyi kollamak yerinde kullanmak gibi, hayvanları toplamak gibi bir takım görevleri yerine getirmek hepimizin görevidir. Fakat duyuruyorum, ilan ediyorum ki bu saatten sonra bu memlekette bu aziz mübarek memlekette hala sokakta bir yavrumuz ölürse yaralanırsa başta belediye başkanı olmak üzere kanunu uygulamayan eksik uygulayan kim varsa bakanlığımızın teftiş kurulu başta olmak üzere bu konu ile ilgili adımları atmak istiyorum. Bu hayvanlar ya sahiplenecek, ya da doğal barınaklarda olacak."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da Sokak Hayvanları Sorunu Neredeyse Çözüldü - Son Dakika

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