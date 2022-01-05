Iğdır'da tezek yakma geleneği devam ediyor - Son Dakika

- Iğdır'da tezek yakma geleneği devam ediyor

IĞDIR - Yaz ayından itibaren kurutulan ve hazırlanan tezekler kış aylarında sobaların yakılmasında kullanılırken, ekmek pişirmek içinde tandırlarda kullanılıyor.

Ekonomik gelirin hayvancılık olduğu Iğdır'da üreticiler hiçbir şeyi zayi etmiyorlar. Hayvancılık yapan vatandaşlar kış mevsiminde ısınma ve tandırda kullanmak amacı ile tezek kullanmaya devam ediyorlar. Kışın yakacak olarak kullanılan tezek, hayvanların dışkılarının temizlenmesi ve yazdan kurutulması ile elden ediliyor. Doğu'da 'kokar yakıt' olarak adlandırılan tezek, aynı zamanda eskiden günümüze gelen bir yakıt geleneğini de oluşturuyor. Iğdır'da hayvancılık yapan üreticiler, ihtiyaçları kadar aldıkları tezeklerin fazlasını da satıyorlar.

'Bu işten ekmek kazanıyorlar'

Üreticiler fazla olan tezekleri satmak için 'tezek satıcıları' ile anlaşıyorlar. Tezek satıcıları da belirli bir ücrete aldıkları tezekleri kendileri de cüzi bir miktar bırakarak tezek kullanan vatandaşlara bunu satıyorlar. Traktörün arkasına taktıkları römorklarda tezekleri taşıyan satıcılar, kendilerine ulaşan yardımseverlerden römork başı ücret alarak ihtiyaç sahiplerine bunu ulaştırıyorlar. Tezek satarak geçimini sağlayan Abdulsellam Galitekin, "Biz köylerden bu tezekleri getiriyoruz. Hayırseverler de gelerek bizden bu tezekleri alarak ihtiyaç sahiplerine veriyorlar. Bizde bunları getirip boşaltıyoruz" dedi.

'Boş zamanlarında yardım ediyor'

Okula giden ve boş zamanlarında yardımseverlerin verdiği tezekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmasına vesile olan ve boşaltmaya yardım eden Suat Ersönmez, "Boş zamanlarımızda ihtiyaç sahiplerine verilen bu tezekleri getirip boşaltıyoruz. Bu işi de büyük bir zevkle yapıyorum" diye konuştu.

'Köprü görevini üsteleniyoruz'

Iğdırlı fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan ise yardımseverlerin ücretini direkt tezek satıcısına yaptığını ifade ederek "Öğrenci arkadaşlar ile bu tezekleri yerine ulaştırıp köprü görevini üstleniyoruz. Tezek yıllardır bu yöremizde bir yakıt geleneği olarak kullanılıyor. Bizde köylerden bunları toplayıp getirip ihtiyaç sahiplerine teslim ediyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız sağ olsunlar bize yardım ediyorlar. Boş zamanlarımızı değerlendirerek ailelere bunları teslim ediyoruz" dedi.