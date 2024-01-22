 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Iğdır'da yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdır'da yoğun sis etkili oluyor

Iğdır'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Iğdır şehir merkezi ve şehrin yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oluyor. Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 ile 50 metreye kadar düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda; Iğdır ve çevrelerinde yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi beklendiği belirtildi.

Iğdır\'da yoğun sis etkili oluyor
22.01.2024 - 22:27,  Güncelleme: 22:33
Abone Ol

Iğdır'da yoğun sis etkili oluyor

IĞDIR - Iğdır'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Iğdır şehir merkezi ve şehrin yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oluyor. Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 ile 50 metreye kadar düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda; Iğdır ve çevrelerinde yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi beklendiği belirtildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Iğdır, Ulaşım, Çevre, Güvenlik, Hava Durumu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 04:27:09. #1.12#
SON DAKİKA: Iğdır'da yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement