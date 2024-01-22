Iğdır'da yoğun sis etkili oluyor

IĞDIR - Iğdır'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Iğdır şehir merkezi ve şehrin yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oluyor. Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 ile 50 metreye kadar düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda; Iğdır ve çevrelerinde yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi beklendiği belirtildi.