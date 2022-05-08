Iğdır'daki Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı, 46 Küçükbaş Hayvan Öldü - Son Dakika

SERDAR ÜNSAL

Iğdır'da meydan gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. Kaza yapan kamyonetin kasasında bulunan 46 küçükbaş hayvan ise öldü.

Edinilen bilgiye göre; Mehmet Öngü'nün kullandığı koyun yüklü 04 D 1392 plakalı kamyonet, Iğdır-Doğubeyazıt yol üzerinde bulunan Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nün önünden geçerken müdürlük binasından çıkan 76 AAD 054 plakalı araca çarptı. Kamyonek, daha sonra müdürlük önünde bulunan beton bariyere çarparak durabildi.

Mehmet Öngü ve kamyonete yüklü koyunların sahibi Yakup Derinsu kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şoför Mehmet Öngü'nün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza anında kamyonetin kasasında buluna 46 koyun ise öldü. Olay yerine gelen itfaiye ekibi hayvan ölülerini kaldırarak yolu yeniden trafiğe açtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.