Iğdır kent merkezinde yağmur, köylerde ise kar etkili oluyor - Son Dakika

Iğdır kent merkezinde yağmur, köylerde ise kar etkili oluyor

IĞDIR - Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar etkili olurken kent merkezinde ise yağmur etkili oluyor.

Iğdır'da dün beri etkili olan yağışlar kent merkezinde yağmur şeklinde devam ederken yüksek kesimlerde ise kar şeklinde etkisini sürdürüyor. Yüksek rakımlı noktalarda etkili olan kar yağışı hayvancılık ile uğraşan vatandaşları da olumsuz etkiliyor. Tuzluca ilçesindeki bazı köylerde ise kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı.