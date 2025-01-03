İGM Ocak Toplantısı Başlıyor

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Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Ocak ayı çalışmalarına 6 Ocak Pazartesi günü gerçekleştireceği ilk birleşim ile başlayacak.

İGM Ocak ayı çalışmaları 6 Ocak da başlayacak. İGM'nin 2025 yılının ilk toplantısına 25 gündem maddesi ile başlayacağı kaydedildi. Görüşülecek gündem maddeleri arasında öne çıkan konu başlıkları arasında valilik tarafından yürütülen Gelenekten Geleceğe Sağlıklı Nesiller Projesinde kullanılmak üzere 1 adet ticari aracın alımının yapılarak, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmesi konusunun görüşülecek. - AFYONKARAHİSAR