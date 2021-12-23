İhtiyaç sahibi 12 bin kişi, eksiklerini bu mağazadan giderdi - Son Dakika

2020 yılı Eylül ayında hizmete başlayan 'Merkez Eli Kıyafet Mağazası'ndan bugüne kadar 12 bin 322 ihtiyaç sahibi yararlandı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Merkez Eli Kıyafet Mağazası' ihtiyaç sahiplerini mutlu etmeye devam ediyor. 2020 yılı Eylül ayında hizmete başlayan 'Merkez Eli Kıyafet Mağazası'ndan bugüne kadar Merkezefendili 12 bin 322 ihtiyaç sahibi yararlandı. Ürünler Merkezefendi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 'Merkez Eli Mağazası'ndaki raflarda ihtiyaç sahipleri için hazır bulunduruluyor.

"Merkezefendi için çalışıyoruz"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Doğan, "Merkez Eli Kıyafet Mağazası'nı hayata geçirdiğimiz günden bu yana yardımsever hemşehrilerimizin ilgisi ve desteği çok büyük. Dayanışmanın, paylaşmanın, yardımlaşmanın olduğu bir Merkezefendi için çalışmaya devam ediyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak tüm hemşehrilerimizin hizmetindeyiz" dedi. - DENİZLİ