İhtiyaç sahibi çocukların bayramlığı Bağlar Belediyesinden - Son Dakika
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İhtiyaç sahibi çocukların bayramlığı Bağlar Belediyesinden

05.07.2022 13:09
İhtiyaç sahibi çocukların bayramlığı Bağlar Belediyesinden

AK Partili Bağlar Belediyesi, belediye bünyesinde faaliyet gösteren giyim mağazası üzerinden hayırseverlerin desteği ve belediye başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun girişimleriyle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

AK Partili Bağlar Belediyesi, belediye bünyesinde faaliyet gösteren giyim mağazası üzerinden hayırseverlerin desteği ve belediye başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun girişimleriyle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Tespit edilen 53 çocuğa bayramlık giysi hediye eden Başkan Beyoğlu, "2022 yılının ilk 6 ayında 951 çocuğumuzun ihtiyacını karşılayarak bir nebze de olsa yüzlerinin gülmesine vesile olduk. Bunların önemli bir bölümünü yetim, öksüz ve çeşitli nedenlerden dolayı annesinden ya da babasından ayrı yaşayan çocuklar oluşturmaktadır. Kalplerde huzur, yüzlerde gülümseme oluşturmaya devam edeceğiz inşallah" dedi.

Diyarbakır'da dar gelirli vatandaşların en fazla ikamet ettiği bölge olarak bilinen merkez Bağlar ilçesinde belediyenin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik başlattığı sosyal belediyecilik örnekleri devam ediyor. Kurban Bayramı öncesinde Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu'nun katılımıyla 53 çocuğun temel giyim ihtiyaçları karşılanarak hem aileler hem çocuklar bayram öncesinde sevindirildi. Böylece 2022 yılının ilk 6 ayında giysi desteği sağlanan aile sayısı 420, ihtiyaçları karşılanan çocuk sayısı da 951'e ulaştı. Bayramlıklarını Başkan Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu'nun elinden alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

"Halkımızın mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur"

Çocukların bayrama mutlu bir şekilde girmesini hedefleyerek bu çalışmayı yaptıklarına işaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Her zaman ve her koşulda mazlumların umudu olan, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik devrim niteliğinde hizmetleri hayata geçiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir vatandaşımızı umutsuz bırakmamaya kararlıyız" diye konuştu.

İnsanlara destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Beyoğlu, bu doğrultuda bugüne kadar sosyal ve gönül belediyeciliği anlamında halkın duasını kazanan bir tutum ortaya koyduklarını ifade etti. Beyoğlu, "Halkımızın mutluluğunu kendi mutluluğumuz olarak görüyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

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Başkan Beyoğlu vatandaş buluşmalarına devam ediyor Başkan Beyoğlu vatandaş buluşmalarına devam ediyor Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, evleri ziyaret ediyor, vatandaşlarla görüşüyor Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, evleri ziyaret ediyor, vatandaşlarla görüşüyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İhtiyaç sahibi çocukların bayramlığı Bağlar Belediyesinden - Son Dakika

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