İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika
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İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı

13.04.2022 16:53
İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in öncülüğünde başlatılan gıda yardımı kampanyasında toplanan malzemeler ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyor.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in öncülüğünde başlatılan gıda yardımı kampanyasında toplanan malzemeler ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyor.

Başkan Şahiner tarafından verilen talimatla oluşturulan ekipler, Başkan Yardımcıları Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan'ın koordinatörlüğünde tespit edilen aileleri evlerinde ziyaret ederek gıda poşetlerini teslim ediyor. Yoğun bir çalışma temposu ile çalışan ekipler, mahalle bazında çalışmalarını sürdürerek ihtiyaç sahibi tüm ailelere ulaşmayı hedefliyor.

Yardım kampanyasına destek vererek aileleri sevindirmeye vesile olan hayırseverlere teşekkür eden Başkan Şahiner "Sungurlu belediyesi olarak her zaman sorumluklarımızın bilincinde çalışmalar yaptık. Mübarek ramazan ayından önce başlatmış olduğumuz yardımların dağıtmaya devam ediyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen hemşehrilerime teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Sungurlu olarak her zaman ki gibi birlik ve beraberliğimizi korumayı başarıyoruz. Allah birliğimizi bozmasın" dedi. - ÇORUM

İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı

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Abdulkadir Şahiner, Sungurlu, Mevla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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