İl İdaresi Toplantısı Erzurum\'da

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İl İdaresi Şube Başkanları Toplantısı Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, vali yardımcıları ve kurum amirleri katıldı. Toplantıda, il genelindeki çalışmalar değerlendirildi ve kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için yapılması gerekenler ele alındı. - ERZURUM