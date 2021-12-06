İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Bilge ilçelerdeki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti - Son Dakika

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge; Mahmudiye, Çifteler ve Han ilçelerindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

Bilge, Mahmudiye, Çifteler ve Han ilçelerindeki sağlık kuruluşlarını ve İlçe Devlet Hastaneleri ile birlikte Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını inceleyerek hastane başhekimlerinden ve hastane müdürlerinden bilgiler aldı. Hastanelerdeki acil servisleri ve yatarak tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge'ye Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcıları Uzm. Dr. Fatih Torlak ve İsa Melih Batur eşlik etti.

Müdür Prof. Dr. Uğur Bilge; ilçelerdeki hizmet binalarının fiziki şartlarıyla birlikte kullanılan tıbbi cihazlara da bakıp, daha önce tespit edilen eksik ve noksanların giderilmesi aşamalarını yerinde gördü. Hastalarla sohbet edip, koronavirüs hakkında bilgiler veren Bilge, son zamanlarda vakalarda artış olduğunu, bu nedenle kış mevsimiyle birlikte tedbirlerin sıkılaştırılması gerektiğini belirterek, "Kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçireceğimizden dolayı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalıyız. Halkımız aşı olmayı ihmal etmemeli. mRNA aşısı olmuş, üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden yaptırabilirler" dedi.

Bilge ve beraberindeki heyet, ilçelerdeki sağlık kuruluşlarına yaptığı ziyaretlerin akabinde Han Kaymakamı Hakan Başoğlu ve Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. - ESKİŞEHİR