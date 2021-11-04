İlçe müftüleri Derince'de buluştu - Son Dakika

Kocaeli'de her ay düzenli olarak bir araya gelen ilçe müftüleri kasım ayı toplantısını Derince'de gerçekleştirdi.

Kocaeli Müftülüğü'nün ilçe müftülükleri arasında koordineyi daha da güçlendirmek adına her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği Aylık Mutat Değerlendirme ve İstişare Toplantısı bu kez Derince ilçesinde yapıldı. Toplantıya, Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil ve Kocaeli genelindeki ilçe müftüleri katıldı. Müftülüklerce yürütülen hizmetlerin istişare edildiği buluşmaya Derince ilçesi olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. - KOCAELİ