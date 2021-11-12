İlçeler 3 ayda bir ziyaret edilecek - Son Dakika

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürüne bağlı il müdür yardımcıları ile şube müdürleri tarafından ilçelere 3'er arayla düzenlenecek olan ziyaretlerle, uygulama birlikteliğinin sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda 14 ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Rıdvan Akpolat, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü İbrahim Balk, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Ferhat Balaban ile Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Ece Özel Cura ziyaret ettiler. İlçelerde gerçekleştirilen görüşmelerde mevzuatlar kapsamında yürütülen iş ve işlemler incelenerek konu sorumlusu personellere İl genelindeki örnek uygulamalar aktarıldı. Yapılan çalışmalar yerinde incelenerek uygulamalara yönelik sorular cevaplandırıldı. İlçelerde başlatılan denetim ziyaretleri periyodik olarak gerçekleştirilmeye devam edecektir. - ESKİŞEHİR