İlkadım Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı - Son Dakika
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İlkadım Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı

14.03.2022 17:02
İlkadım Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı çiçeklerle kutladı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı çiçeklerle kutladı.

Tıp Bayramı nedeniyle korona virüs salgını ile mücadele döneminde gece gündüz demeden özverili şekilde çalışan sağlık çalışanlarını unutmayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, sağlık çalışanlarına çiçek jesti yaptı.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlık ocaklarında çalışan sağlıkçılara İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın talimatıyla çiçek dağıtıldı. Sağlıkçılara verilen çiçeğin üzerine, "İnsan sağlığını ve hayatını her şeyin üstünde tutan, pandemi kapsamında fedakarca çalışan değerli hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum" notunu yazıldı. Demirtaş'ın bu jesti, doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından büyük beğeni aldı.

İlçede bulunan sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla çiçek takdiminde bulundu. Başkan Demirtaş'ında katılım gösterdiği kutlama programında sağlık kurumlarını gezerek sağlıkçıların gününün kutlandığı programın ilk durağı OMÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan oldu. İkilinin bir süre sohbet ettiği ziyarette Başkan Demirtaş, Özkan'ın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak çiçek takdim etti. Başkan Demrtaş, ziyaretlerine İlkadım İlçe Sağlık Müdürü Şevki Gülay, Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ersin Köksal ve Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Demet Ünsal Çelebi'nin bayramlarını kutlayarak devam etti.

Yaptıkları jest hakkında açıklamada bulunan Necattin Demirtaş, "Hastalık durumunda ve dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde, canımızı ve sağlığımızı emanet ettiğimiz doktorlarımızın, görevlerinin verdiği stresi birazcık da olsa azaltmak istedik. Özellikle dünyanın korona virüs ile mücadele ettiği günümüzde doktorlarımızın değeri bir kez daha anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Tüm doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum" dedi.

Sağlık çalışanları da kendilerini unutmayan Başkan Necattin Demirtaş'a teşekkür etti. - SAMSUN

İlkadım Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı
İlkadım Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı
İlkadım Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı
İlkadım Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı
İlkadım Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı
İlkadım Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İlkadım Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı - Son Dakika


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