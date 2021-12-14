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İlkadım'da 11 ayda 1795 vefat - Son Dakika

İlkadım'da 11 ayda 1795 vefat

14.12.2021 17:19
İlkadım'da 11 ayda 1795 vefat

Samsun'un İlkadım ilçesinde bu yıl 11 ayda 1795 vefat olurken, belediye ise bu en zor günlerinde vatandaşın yanında yer aldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bu yıl 11 ayda 1795 vefat olurken, belediye ise bu en zor günlerinde vatandaşın yanında yer aldı.

İlkadım Belediyesi Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü verdiği ücretsiz hizmetlerle vatandaşların hüzünlü günlerinde yanında olmaya devam ediyor. Yaşamın her anında vatandaşların yanında olmaya devam eden cenaze hizmetleri ekipleri yılın 365 günü, hafta sonu, resmi ve dini bayram günleri de dahil olmak üzere kesintisiz olarak vatandaşlara cenaze hizmeti veriyor.

Belediye sınırları içerisinde ikamet eden kişileri ücretsiz nakillerinde büyük kolaylıkların sağlandığı sistemde cenaze haberini alır almaz hemen cenaze evini arayan Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Taziye Ekibi', cenazenin yakınlarına başsağlığı diledikten sonra yapılacak olanları tespit ediyor.

Daha sonra ekip, acılı ailelerin evine giderek çay, şeker, gül suyu, peçete, gibi malzemeleri içeren cenaze paketi İlkadım Belediyesi tarafından isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak veriliyor.

İlkadım Belediyesi şehir içi cenaze nakliyle ilgili de vatandaşlarının yanında oluyor. Cenaze Müdürlüğü' ne başvuran vatandaşlara en hızlı şekilde geri dönüş yapılıyor. Cenaze doktor raporu tamamlandıktan sonra geri kalan nakil hizmeti belediye tarafından ücretsiz olarak veriliyor. Gece gündüz demeden cenazenin nakli sağlanarak vatandaşlara bu konuda yardımcı olunuyor.

Taziye ekipleri tespit edilen adresteki cenazesi olan vatandaşlara ücretsiz taziye çadırı hizmeti de veriyor. Cenazesi olan İlkadımlılar talep etmeleri halinde ücretsiz çadır kurulumunun yanı sıra, masa ve sandalye hizmetinden de faydalanabiliyor.

"Vatandaşlarımıza acılı günlerinde doğru hizmeti verme gayretindeyiz"

Herhangi bir yakınını kaybeden vatandaşlarımız İlkadım Belediyesi'yle irtibata geçerek bu insani hizmetten yararlanabileceğini hatırlatan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlçe halkımızın acılı günlerinde yanlarında olarak daha hızlı ve doğru hizmeti vererek acılarını bir nebze olsun vatandaşların omuzlarından önemli bir yükü alıyoruz. 2021 itibariyle 1795 ölümün gerçekleştiği ilçemizde 102 bin 280 adet taziye pidesi ve ayran ikramında bulunduk. İnsan odaklı hizmetlerimiz her zaman önceliğimizdir. Birçok çalışmamız arasında özel bir yer bulunan ücretsiz cenaze hizmeti ile vatandaşlarımıza zor ve acılı günlerinde destek oluyoruz. İlkadım Belediyesi olarak vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak ve destek sağlamak için otobüs ve yemek gibi ücretsiz hizmet sunmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

İlkadım'da 11 ayda 1795 vefat
İlkadım'da 11 ayda 1795 vefat
İlkadım'da 11 ayda 1795 vefat
İlkadım'da 11 ayda 1795 vefat
İlkadım'da 11 ayda 1795 vefat

İlkadım Belediyesi, İlkadım, Samsun, Cenaze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İlkadım'da 11 ayda 1795 vefat - Son Dakika


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