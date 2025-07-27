İlkadım\'da Doğalgaz Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'un İlkadım ilçesinin Hastane ve Kökçüoğlu Mahallelerinde doğalgaz altyapı çalışmaları devam ediyor. Mahalle sakinleri hizmetten duydukları memnuniyetini dile getirirken, Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçede vatandaşlara en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek adına çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

İlkadım Belediye Meclisi'nin Mart Ayı Toplantısı'nda alınan kararın ardından, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ın girişimleriyle Hastane ve Kökçüoğlu Mahallelerine doğalgaz verilmesine karar verilmişti. Bu gelişmenin ardından doğalgaz boru hattı döşemeleri geçen ay başlamıştı. Mahallelerdeki hat döşeme çalışmaları hızla devam ederken, Hastane Mahallesi Muhtarı Süheyla Şen ve mahalle sakinleri, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

İlkadım'a yakışır hizmetlerin devam ettiğini ve planlanan çalışma ile projelerle İlkadım'ın yeni bir çehreye kavuşacağını belirten Başkan İhsan Kurnaz, "İlkadım için, hemşehrilerimiz için en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mart ayındaki meclis toplantımızda Hastane ve Kökçüoğlu Mahallelerimize verdiğimiz doğalgaz müjdesinin ardından, SAMGAZ'ın doğalgaz boru hattı çalışmaları da geçtiğimiz ay başladı ve hızla devam ediyor. Mahalle sakinlerimizi doğalgazla buluşturmanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu önemli gelişmenin hayata geçmesinde bizlere destek olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız, Samsun Milletvekilimiz Mehmet Muş'a, AK Parti MKYK Üyelerimiz Çiğdem Karaaslan ve Yusuf Ziya Yılmaz'a, milletvekillerimiz Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu'ya ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca, Hastane Mahallesi Muhtarımız Süheyla Şen'i de mahallesini doğalgazla buluşturmak için gösterdiği çaba ve gayretten dolayı kutluyorum. Ziyaretlerinden dolayı mahalle sakinlerimize ve muhtarımıza teşekkür ediyor, doğalgazın Hastane ve Kökçüoğlu Mahallelerimize, İlkadım'a ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN