İmam Hatipliler 'Pilav Gününde' buluştu - Son Dakika
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İmam Hatipliler 'Pilav Gününde' buluştu

İmam Hatipliler \'Pilav Gününde\' buluştu
16.06.2025 17:05  Güncelleme: 17:08
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KİHMED geleneksel mezunlar buluşması Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde yoğun katılımla gerçekleşti.

KİHMED geleneksel mezunlar buluşması Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde yoğun katılımla gerçekleşti.

Karacabey İmam Hatipliler Derneği (KİHMED) tarafından Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen "Mezunlar Pilav Günü" buluşmasına Belediye Başkan Vekili İsmail Can, İlçe Müftü Vekili Adem Özdemir, BİHMED Başkanı Coşkun Evkuran, AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Saygısever, MHP İlçe Başkanı Ahat Şanlı, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Adem Tosun'un yanı sıra mezunlar, emektar eğitimciler, STK temsilcileri katıldı.

İstiklal Marşı ve sonrasında Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılışında konuşan KİHMED Başkanı Aydın Fidan, "Okullarımızın yarınlara emin adımlarla yürümesine vesile olmak ve sağlam nesiller yetiştirmeye çaba sarf etme mecburiyetimiz bulunmaktadır." dedi. Fidan konuşmasında, "Bu amaçla 2016 yılında kurulan KİHMED, ülkesine ve milletine faydalı, inançlı ve geçmişinden aldığı birikimiyle geleceğe yön veren mezunlarının, bir bütün halinde hareket etmeleri için meydana gelmiş bir STK'dır. Mezunlarımız ve ileride mezunumuz olacak sevgili öğrencilerimizin, amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda gelişmeleri, donanımlı hale gelmeleri için hizmet vermektedir.

KİHMED olarak başta Karacabey'in tamamındaki okullarımızda okuyan öğrencilerimizin, beşeri bilimlerin yanında dini ilimleri de özümseyerek tüm insanlığa faydalı nesiller olmasını, ilçedeki tüm kurum, kuruluş, STK ve kamuoyu ile işbirliği geliştirerek çalışmalarıyla örnek olacak ve takdir görecek faaliyetler yapmak ve her alanda iyi yetişmiş nesiller ortaya çıkarmaktır gayemiz." diye konuştu.

Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED) Başkanı Coşkun Evkuran da birlik ve beraberliğe dikkat çektiği konuşmasında imam hatip okullarının büyük başarılara imza attığını söyledi. Evkuran, Türkiye'nin geleceğine imza atan imam hatiplilerin yetişmesine katkı sunmanın gayreti içinde olduklarını sözlerine ekledi.

Programda, Karacabey Anadolu İHL Okul Müdürü Kamil Yalçın ve Şehit Özcan Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Çakmak okulların faaliyetleri hakkında sunum yaptı. Anadolu İHL Müdürü Kamil Yalçın, 'spor proje okula' dönüşüm müracaatta bulunduklarını, böylelikle İHL'ne ilgiyi arttırmayı hedeflediklerini belirtti. Kız Anadolu İHL Müdürü Mustafa Çakmak da "huzurlu bir ortamda, donanımlı bir eğitimci kadrosuyla" hizmet vermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

'İmam Hatipliler Mezunlar Pilav Günü' buluşması ikramların ardından çay eşliğinde sohbetlerle sona erdi. Programın sonunda katılımcılara günün anısına telefon standı hediye edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Karacabey, Son Dakika

Son Dakika Yerel İmam Hatipliler 'Pilav Gününde' buluştu - Son Dakika

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