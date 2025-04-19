İmamoğlu için Adalet Yürüyüşü - Son Dakika
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Yerel

İmamoğlu için Adalet Yürüyüşü

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Trabzon'da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı protestolar ve lise öğrencilerinin tepkisi.

19.04.2025 10:51
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Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) -CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla Trabzon'da başlayan protestolar, "Adalet Yürüyüşü" ile devam ediyor. Yürüyüşe katılan lise öğrencileri, proje okullarda öğretmenlerin görevden alınmasına tepki gösterdi.

Trabzon'da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren vatandaşlar, Kahramanmaraş Caddesi'nin girişinde toplanarak sloganlar ve şarkılar eşliğinde Meydan Parkına yürüdü. Protesto yürüyüşüne çok sayıda lise öğrencisi de katıldı.

Son günlerde proje okullarında yapılan öğretmen atamalarına tepki gösteren liseli gençler, yürüyüşün tamamlanmasının ardından açıklama yaparak, öğretmenlerinin yanında olduklarını söyledi. Lise öğrencileri adına açıklamayı okuyan Akif Buğra Yılmaz, şunları söyledi:

"Bugün bir kez daha görüyoruz: Düşeni, sorgulayanı, haktan yana olanı bu düzende istemiyorlar. Öğrencisini yalnızca sınavlara değil, hayata hazırlayan; halktan, emekten, eşitlikten yana duran öğretmenler siyasi gerekçelerle kadro dışı bırakılıyor. Bu, yalnızca öğretmenlerimize değil, hepimize gençliğe, özgürlüğe eşit eğitime yöneltilmiş bir saldırıdır. Biz Halkçı Liseliler olarak susmuyoruz, sıra arkadaşlarımızla birlikte öğretmenlerimizin yanındayız. Bu karanlık düzen istiyor ki; öğretmen konuşmasın, öğrenci düşünmesin ama biz ne öğretmenlerimizi susturacağız, ne de düşünmekten vazgeçeceğiz. Kadro dışı bırakılan her öğretmen, bizim mücadele gerekçemizdir. Çünkü o öğretmenler; bizlere sadece matematiği, tarihi ya da edebiyatı değil, adaleti, direnmeyi, omurgalı yaşamayı öğretti. Bugüne kadar sınıfında öğrencisinin arkasında duran, haksızlığa karşı susmayan her öğretmenimiz bilsin ki; artık sadece meslektaşları değil, öğrencileri de onların yanında! ve biz bu düzeni değiştirmeye kararlıyız. Bu adaletsizliği, bu baskıyı, bu sessizlik zorlamasını yıkacak olan halktır, gençliktir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun etrafında birleşerek; özgürlüğü, adaleti ve laik, bilimsel eğitimi savunacağız. Öğretmenler yalnız değildir, öğrenciler boyun eğmeyecek. Sıra arkadaşlarımızla birlikte, öğretmenlerimizin ve halkın adayının yanındayız."

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Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Politika, Trabzon, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İmamoğlu için Adalet Yürüyüşü - Son Dakika

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