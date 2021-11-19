İmkander'den 400 yetim çocuğa kışlık giyim yardımı - Son Dakika

İmkander Gaziantep Şubesi Suriye'nin Elbab kentindeki 400 yetim çocuğa kışlık giyim yardımında bulundu.

Yurt içi ve yurt dışındaki yardıma muhtaç insanlara şefkat elini uzatan İmkander, Suriye'nin Elbab kentindeki yetim çocukların yüzünü güldürdü. Dernek, TSK'nın teröristlerden temizleyerek güvenli bölge hale getirdiği bölgelerde yaşayan yetim ve öksüz çocuklara kış öncesi kazak, pijama, mont, ayakkabı gibi giyim yardımında bulundu.

"400 çocuğun yüzü güldü"

400 yetim ve öksüz çocuğa 400 mont, 400 ayakkabı, 400 kazak, 400 pijama dağıttıklarını ifade eden İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere, "Bugün Elbab'ta kış öncesi Suriyeli yetim ve öksüz çocuğa 400 mont, 400 ayakkabı, 400 kazak, 400 pijama dağıttık. Yardımlara devam edeceğiz. Kış öncesi daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için yardımseverlerimizden destek bekliyoruz" dedi. - GAZİANTEP