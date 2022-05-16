İncirliova'da ilaçlama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

İncirliova'da ilaçlama çalışmaları sürüyor

16.05.2022 12:53
İncirliova'da ilaçlama çalışmaları sürüyor

İncirliova Belediyesi vatandaşların yaz mevsimini rahat geçirmesi için, insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan karasinek, sivrisinek gibi her türlü kemirgen ve uçan haşereye yönelik ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

İncirliova Belediyesi vatandaşların yaz mevsimini rahat geçirmesi için, insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan karasinek, sivrisinek gibi her türlü kemirgen ve uçan haşereye yönelik ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

İncirliova'da vatandaşların, rahat bir yaz mevsimi geçirebilmeleri için sivrisinek ve zararlı haşerelerle mücadele çerçevesinde, ilçedeki rögarlarda, yağmur suyu kanallarında sivrisineklerin ve zararlı haşerelerin larva yapabilecekleri alanlarda ilaçlama yapıldı.

Çevre temizliği ve halk sağlığı konusundaki hassasiyeti ile tanınan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; "Sivrisinek ve zararlı haşerelerle mücadele çalışmalarımızı insana ve doğamıza zarar vermeyen bakteri kökenli biyolojik larvasitlerle gerçekleştiriyoruz, önceki yıllardaki gibi erkeden tedbir aldık, ilaçlama çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Amaçlarının sivrisinekleri kaynağında kontrol altına almak olduğunu kaydeden Başkan Kaya; "Güncel eğitimlerini tamamlayan personellerimiz rögarlarda, yağmur suyu kanallarında, su birikintilerinde ve sineklerin larva yapabilecekleri yerlerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyorlar. Amacımız, bakteri kökenli biyolojik larvasitleri kullanarak sivrisinekleri kaynağında kontrol altına almak ve uçkun evresine yani insanlara zarar veren safhaya geçmeden sivrisineklerle mücadele edebilmek. Burada ilaçlama mücadelesi kadar kullanılan ilaçlar da çok önemli. Biz İncirliova Belediyesi olarak insanlara ve doğaya zarar vermeyen ilaçlar kullanıyoruz. Zararlı sivrisinekleri öldürelim derken arıları öldürmenin, faydalı böceklere özetle doğaya zarar vermenin anlamı yok. Bir iş yapıyorsak doğru olanı yapmak zorundayız" diye konuştu.

Vatandaşları sivrisinek mücadelesine destek olmaya davet eden Başkan Kaya şöyle devam etti;

"Toplum sağlığını ilgilendiren konularda sorumluluk tek başına bir kuruma yıkılamaz. Biz İncirliova Belediyesi olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız da mutlaka bize destek olmalıdır. Çünkü sivrisinekler yalnızca doğal su kaynaklarında ya da yağmur suyu kanallarında değil, evimizin çevresindeki ya da bahçemizdeki bir haftadan fazla beklemiş su birikintilerinde de üreyebilirler. Bu nedenle 1 haftadan fazla kaplarda su bekletmemeli, varsa bahçelerimizdeki su depolarımızın ağzının kapalı olduğundan emin olmalıyız. Unutmayalım kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldığımız bu günlerde su kaynaklarımızı koruyarak sivrisinek mücadelesi gerçekleştirmek ve çocuklarımıza temiz bir çevre bırakabilmek hepimizin görevidir" ifadelerini kullandı. - AYDIN

İncirliova'da ilaçlama çalışmaları sürüyor
İncirliova'da ilaçlama çalışmaları sürüyor
İncirliova'da ilaçlama çalışmaları sürüyor
İncirliova'da ilaçlama çalışmaları sürüyor

YORUMLAR
500
Alt geçide çarpan sondaj aracı ikiye bölündü Alt geçide çarpan sondaj aracı ikiye bölündü ENSTİTÜDE AB PROJESİYLE FARKLI ÜRETİM ENSTİTÜDE AB PROJESİYLE FARKLI ÜRETİM

Aytekin Kaya, İncirliova, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İncirliova'da ilaçlama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
13:04 Saadet Partisi'ne içeriden eleştiri: HDP ve CHP ile temaslardan rahatsızız
12:50 Ali Koç hakkında, "Fener-Trabzon gerginliğini tırmandırdı" iddiasıyla 30 bine yakın, "Ali Koç yargılansın" hashtagi açıldı
12:45 Görenler şaştı kaldı: 2 TL'ye satılan lahmacun sosyal medyada gündem oldu!
12:42 Yargıtay 2019'da başlayan davada hükmü onayladı: Emine Bulut'u öldüren eski kocası Fedai Varan'ın müebbet cezası onandı
12:33 Kimliğini kaybetti, adına şirket açıldı! Kocaeli'de zihinsel engelli vatandaş, 7,5 milyon TL'lik vergi borcuyla karşı karşıya kaldı
12:27 Bir dönem "Türkiye'nin Maldivleri" deniliyordu... Salda Gölü bataklık şeklini aldı
12:25 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sanıkların ağırlaştırılmış müebbeti istendi
12:18 Damla Sönmez, tatil sezonunu Bodrum'da açtı! Mayolu paylaşıma ilk yorum rol arkadaşı Murat Yıldırım'dan geldi
12:07 TEM büyük bir faciayı engelledi! Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı
11:45 Çeçen lider Kadirov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Azovstal" tepkisi: Sizi aldatmalarına izin vermeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 13:09:58. #1.12#
SON DAKİKA: İncirliova'da ilaçlama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement