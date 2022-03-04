İnegöl Belediyesi 'VİM' ile her yerde - Son Dakika
Üye Girişi

İnegöl Belediyesi 'VİM' ile her yerde

04.03.2022 15:55
İnegöl Belediyesi 'VİM' ile her yerde

İnegöl Belediyesi'nin hizmeti vatandaşın ayağına götürmek adına başlattığı VİM Aracı (Vatandaş İletişim Merkezi) uygulaması hem merkezde hem kırsalda İnegöl'ün tüm cadde ve sokaklarında ilçe halkıyla buluşuyor.

İnegöl Belediyesi'nin hizmeti vatandaşın ayağına götürmek adına başlattığı VİM Aracı (Vatandaş İletişim Merkezi) uygulaması hem merkezde hem kırsalda İnegöl'ün tüm cadde ve sokaklarında ilçe halkıyla buluşuyor. Bu kapsamda Tahtaköprü Mahallesi ziyaret edildi.

İnegöl Belediyesi, vatandaşa kolaylık sağlayacak adımları atmaya devam ediyor. Başkan Alper Taban'ın göreve geldiği günden bu yana bu noktada sürdürdüğü çalışmalar kapsamında ilk olarak Hizmet Masası "Çözüm Merkezi" olarak yenilendi ve 7/24 vatandaşa hizmet sunan bir merkez haline dönüştürüldü. Bugün vatandaşlar 153 Çözüm Merkezini arayarak en fazla 5 saniye içerisinde İnegöl Belediyesi ile iletişim kurabiliyorlar. Bunun yanı sıra e-devlet üzerinden sunduğu hizmetleri de her geçen gün arttıran ve online hizmet ağını genişleten İnegöl Belediyesi, şu an e-devlet üzerinden 49 farklı işlem yapıyor ve bu alanda da Türkiye genelinde 1'inci.

İnegöl Belediyesi hem vatandaşın işini kolaylaştırmak hem de dijital dönüşüm kapsamında 2021 yılı sonunda bir yeniliği daha hizmete almıştı. Kısa adı VİM olan "Vatandaş İletişim Merkezi" aracı hem merkezde hem kırsalda İnegöl'ün tüm cadde ve sokaklarında vatandaşlarla buluşmaya başladı. Bu buluşmalar kapsamında bugün Belediye Başkanı Alper Taban'ın da katılımıyla Tahtaköprü Mahallesi ziyaret edildi.

Belediyenin pek çok hizmetini içerisinde barındıran VİM Aracı, Cuma namazı öncesi ve sonrası vatandaşlara kapılarını açtı. İçerisinde; Bilgi Edinme alanı, Mahalle Buluşmalarında ve mahalle ziyaretlerinde sorunların doğrudan sisteme işlenmesi, İstihdam Merkezi hizmetine mobil ulaşım imkanı, Çözüm Merkezi hizmetlerine mobil ulaşım imkanı, Mobil Belediyecilik hizmetlerinin tamamının buradan yapılması ve Mobil Tahsilat alanının yer aldığı araçta aynı zamanda kurumla ilgili ödemeler de yapılabiliyor. VİM aracının, görevli personeli ile birlikte merkezde ve kırsalda sürekli ring halinde olacağı ifade edilirken, Başkan Alper Taban da hem aracın işleyişini yerinde görmek hem de vatandaşlarla buluşmak adına Tahtaköprü Mahallesini ziyaret etti. Mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Taban, bölge hakkında yapılan çalışmalar ve taleplerle ilgili vatandaşlarla istişarelerde bulundu. - BURSA

İnegöl Belediyesi 'VİM' ile her yerde
İnegöl Belediyesi 'VİM' ile her yerde
İnegöl Belediyesi 'VİM' ile her yerde
İnegöl Belediyesi 'VİM' ile her yerde

YORUMLAR
500
İnegöl'de yatırımlar konuşuldu İnegöl'de yatırımlar konuşuldu

İnegöl Belediyesi, Alper Taban, E-Devlet, İnegöl, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi 'VİM' ile her yerde - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Rusya-Ukrayna savaşında kritik uyarı! Beyaz Saray yetkilileri açıkladı: Saldırılar şiddetlenebilir
15:59 Yaptırımlara Rus yanıtı gelmeye başladı: Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı bir hatta durduruldu
15:51 İstanbul'un devleri sıraya girdi! Mario Balotelli için değer biçilemiyor
15:47 Ukraynalı oyunu Mila Kunis ve eşi Ashton Kutcher, Ukraynalı mültecilere 3 milyon dolar bağışladı
15:38 İngiltere'nin gönderdiği Challenger-2 tankları Ukrayna sınırına ulaştı
15:38 Avrupa istihbaratı, Putin'in halka açık infazlar düzenlemeye başlayacağını iddia etti
15:31 Rus diva, Putin'e desteğini çekmeyince Metropolitan Opera'nın kadrosundan çıkarıldı
15:29 Suya yüzde 70 zam teklifi yapıldı! İlçe belediye başkanının paylaşımıyla teklif kabul edilmedi
15:20 Tuhaf ama gerçek: Üç kız kardeş de aynı adama evlenelim dedi, üçüyle de evlendi
15:12 İrem Derici'nin okuduğu şarkı, Selami Şahin'i çok sinirlendirdi! Oğlunun eski sevgilisi hakkında ihtar gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 16:04:55. #1.12#
SON DAKİKA: İnegöl Belediyesi 'VİM' ile her yerde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement