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İngiliz çiftin, İçmeler sevgisi dinmiyor - Son Dakika

İngiliz çiftin, İçmeler sevgisi dinmiyor

07.12.2021 12:48
İngiliz çiftin, İçmeler sevgisi dinmiyor

Marmaris Belediyesi selden etkilenen İngiliz Raynolds çiftinin yardımına koştu.

Marmaris Belediyesi selden etkilenen İngiliz Raynolds çiftinin yardımına koştu. Graham ve Mandy Reynolds çifti, "Önce yangın şimdi sel, İçmeler'de hala mutlu musunuz diyen çok fazla. Ama burayı asla değişmeyiz. Şahane bir yer, şahane bir ülke" diye konuştu.

Yaşanan selin ardından vatandaşları ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İçmeler'de yaşayan yerleşik yabancılardan Graham ve Mandy Reynolds çifti ile de görüştü. Evleri zarar gören İngiliz çifte geçmiş olsun dileğinde bulunan Oktay, "Hep birlikte el ele vererek bu zorluğun da üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

Marmaris'in yaşadığı felaketlerin kendilerine de çok üzdüğünü söyleyen Graham Reynolds, "Yangın çok üzücüydü, ağaçların tamamı yandı. Şimdi suyu durduracak ağaç kalmadığı için sel yaşanıyor. Belediye işeri yoluna koymak için çok çalışıyor fakat bu imkansız bir görev adeta. Yani tabiat ana yine yaptı yapacağını. Evimiz zarar gördüğü ancak çok fazla hasar olmadı. Belediyeden ve diğer kurumlardan çok yardım aldık, destek gördük. Devamlı iyi olup olmadığımızı kontrol ettiler" dedi.

Bazı tanıdıklarının yaşanan felaketlere rağmen hala neden Marmaris'te kaldıklarını sorduğunu anlatan Graham Reynolds, "Önce yangın şimdi sel, İçmeler'de hala mutlu musunuz diyen çok fazla. Ama ben burayı asla değişmem. Şahane bir yer, şahane bir ülke Zamanla orman geri gelecek, yeşillik geri gelecek umarım, bu karmaşa da gitmiş olacak. Onlara, bu tür durumlarla baş etmek Türklerin iyi olduğu bir şey, insanlar bunun için çok çalışıyor. Mutlaka tatile buraya gelin, geldiğinizde her şey normale dönmüş olacaktır, cevabını veriyorum" dedi.

Mandy Reynolds da "Kesinlikle harika bir yer, iyi insanlar, güzel bir bölge, tek kelimeyle harika, buraya gelin" diye konuştu.

Başkan Mehmet Oktay'ın çabasını da takdir ettiklerini ifade eden İngiliz çift, "Çok iyi, çok aktif biri. Ne zaman bir şey olsa sahada, görevlilere yardım ediyor, insanları ziyaret ediyor, işleri yoluna koymak için çok çalışıyor. Bu çok iyi" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

İngiliz çiftin, İçmeler sevgisi dinmiyor
İngiliz çiftin, İçmeler sevgisi dinmiyor
İngiliz çiftin, İçmeler sevgisi dinmiyor

Marmaris, İçmeler, Yangın, Sel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İngiliz çiftin, İçmeler sevgisi dinmiyor - Son Dakika


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