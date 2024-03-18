İnşaat işçisi otelde ölü bulundu

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İnşaat işçisi kaldığı otelde ölü bulundu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaldığı otelde pompalı tüfekle intihar eden inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde kalan Hüseyin Ş. (34), yanında bulunan kısa namlulu pompalı tüfekle henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı intihar etti.

Silah sesi üzerine otel çalışanları polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak otel odasına girdi. Şahsı yerde kanlar içinde bulan polisler olay yerine 112 sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.